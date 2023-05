Révélations

Au Mali, l'armée et des combattants "étrangers" auraient exécuté 500 personnes en 2022 à Moura

Le rapport est accablant. L'ONU accuse ce vendredi 12 mai l'armée malienne et des combattants "étrangers" d'avoir exécuté en mars 2022 au moins 500 personnes lors d’une opération antijihadiste à Moura dans le centre du pays. Ce rapport constitue le document le plus accusateur produit contre les forces maliennes souvent mises en cause dans le passé.