Au Mali, le général Assimi Goïta promulgue l'abrogation de la charte des partis

Le chef de la junte au Mali, le général Assimi Goïta, a promulgué mardi 13 mai 2025 le projet de loi supprimant la charte des partis politiques, ouvrant la voie à leur possible dissolution, selon un décret publié par la présidence.

Cette charte fixe le cadre moral et juridique des partis, ainsi que leur fonctionnement, leur formation, leur création et leur mode de financement. Sa suppression était redoutée par ces partis qui craignent, par ce biais, leur dissolution par les militaires arrivés au pouvoir au Mali après deux coups d'État, en 2020 et en 2021.

La promulgation du projet abrogeant la charte survient au lendemain de son adoption par l'organe législatif créé par la junte, le Conseil national de transition (CNT) dont les membres ont été nommés par les militaires.

Durcissement de la création des partis

Une concertation nationale organisée les 28 et 29 avril 2025 par la junte avait préconisé la dissolution des partis et le durcissement de leur création, dans un contexte de restriction des libertés et de l'espace civique.

"Toutes (les) dispositions" de la loi portant charte des partis politiques "sont et demeurent abrogées", indique le décret du général Assimi Goïta publié mardi 13 mai 2025.