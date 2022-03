Au Mali, polémique autour de la dépouille de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga

“Il est mort de manière très atroce. Depuis décembre on a comme l'impression que c'était un assassinat programmé. Ils voulaient le tuer ou le rendre impotent à vie !”

Mardi, au lendemain de la mort de l’ancien Premier ministre, son frère Tiègoum Boubèye Maïga fait part de son dépit et de sa colère à l'encontre de la junte.

Quelques heures plus tôt, Soumeylou Boubèye Maïga, en détention, est mort dans une clinique bamakoise. Il avait été arrêté et écroué en août 2021 pour des soupçons de fraude remontant à 2014, lorsqu'il était ministre de la Défense.

​Dès le mois de décembre, son entourage s’était inquiété de son état de santé.

Les médecins ont "fait le constat de la gravité de son état et conclu à l'impérieuse nécessité de son évacuation à l'étranger", expliquait sa famille dans un communiqué. Le communiqué précise que l’ancien chef du Gouvernement avait "perdu depuis son incarcération 15 kg à cause des conditions éprouvantes de sa détention" et que son pronostic vital est "engagé à court terme".

Mais Soumeylou Boubèye Maïga décédé, son sort donne lieu à présent à de “macabres tractations”, comme l’écrit ce mercredi L’Observateur Paalga au Burkina Faso.

Pas d'autopsie

RFI va plus loin. La radio suspendue au Mali depuis quelques jours, cite un proche de SBM qualifiant la situation de “persécution post-mortem" et détaille les exigences de la junte à propos de la dépouille de l’ancien ministre.



Les autorités maliennes ont accepté de rendre le corps du défunt à sa famille mais à condition qu’elle ne procède à aucune autopsie.

Sa famille raconte même avoir refusé que la junte ne choisisse elle-même le médecin en charge d’analyser le corps.

Dès lundi soir, quelques heures après l’annonce de la mort de l’ancien Premier ministre, une coalition de partis a réclamé une enquête.



Le Cadre d’échange, dont Soumeylou Boubèye Maïga était l’un des dirigeants, a estimé qu'il était "mort en détenu politique, dans des conditions très troublantes".

"Le pouvoir est resté sourd aux demandes de la famille"

Lundi 21 mars 2022, dans le Journal Afrique de TV5MONDE, le journaliste et enseignant Francis Kpatindé -proche de l'ancien Premier ministre malien- déplorait que la junte ne soit restée sourde aux demandes de la famille de Soumeylou Boubeye Maïga mais aussi d'un certain nombre de médecins pour qui l'état de santé du détenu était préoccupant.

Les obsèques de Soumeylou Boubèye Maïga sont prévues jeudi après-midi dans la maison familiale du quartier du fleuve. Le corps de l’ancien Premier ministre sera ensuite enterré dans le cimetière bamakois de Niarela.