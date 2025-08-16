Au Mali, un Français arrêté : "Des accusations sans fondement" selon Paris

Le Français arrêté au Mali et accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions est l'objet d'"accusations sans fondement", a assuré samedi 16 août le ministère français des Affaires étrangères. Les autorités maliennes le soupçonnent de travailler pour le "service de renseignement français" selon un communiqué lu à la télévision nationale jeudi 14 août.

"Un dialogue est en cours (avec les autorités maliennes) afin de dissiper tout malentendu" et obtenir la "libération sans délai" de ce membre de l'ambassade de France à Bamako, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères.

Le régime militaire arrivé au pouvoir après deux coups d'Etat en 2020 et 2021, s'est également exprimé sur les dizaines d'arrestations de militaires ces derniers jours, accusés de vouloir renverser le pouvoir.

Un plan de déstabilisation avec "l'aide d'États étrangers"

Dans son communiqué, les autorités ont annoncé "l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes", qui chercherait à "déstabiliser les institutions de la République". "Ces militaires et des civils" auraient obtenu "l'aide d'États étrangers", accuse le gouvernement malien.

Un ressortissant français a donc été arrêté, soupçonné de travailler "pour le compte des services de renseignement français", selon la junte malienne.

Par ailleurs, au moins 55 militaires auraient été arrêtés, selon des sources sécuritaires.

"Les enquêtes judiciaires se poursuivent pour identifier d'éventuels complices", indique le gouvernement.

Hauts gradés arrêtés

La junte a confirmé l'arrestation de deux généraux, Abass Dembélé et Nema Sagara.

Le général Abass Dembélé est une figure très respectée au sein de l'armée. Cet ancien gouverneur de la région de Mopti (centre) a récemment été démis de cette fonction par la junte.

Les arrestations ont été menées principalement au sein de la garde nationale, un corps de l'armée malienne, selon des sources sécuritaires.

C'est notoirement le corps d'origine du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, une des principales figures du régime militaire.

Plusieurs observateurs ont relevé que certaines des personnes arrêtées par les autorités sont des proches de Sadio Camara, mais celui-ci n'a pas été inquiété à ce jour.

Il y a deux jours, l'ancien Premier ministre civil du Mali, Choguel Kokalla Maïga, et plusieurs de ses anciens collaborateurs, ont été placés en garde à vue par le pôle économique et financier dans "le cadre des enquêtes sur leur gestion à la Primature".

Cet ancien poids lourd du gouvernement de transition avait été nommé Premier ministre en 2021, avant d'être limogé fin 2024 après avoir émis des critiques contre celle-ci. Il avait notamment déploré avoir été tenu à l'écart des décisions sur le maintien aux commandes des généraux qui avaient initialement promis de rendre le pouvoir à des civils élus en mars 2024.

Aucun lien n'a été fait entre son arrestation et celles des militaires accusés de vouloir renverser le pouvoir.

Depuis 2012, ce pays sahélien fait face à une profonde crise sécuritaire nourrie notamment par les violences de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique (EI), ainsi que de groupes criminels communautaires. Elle s'ajoute à une grave crise économique.

La junte, dirigée par le président Assimi Goïta, s'est détournée des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.

L'armée malienne et ses alliés, les mercenaires russes d'Africa Corps, chargés notamment de traquer les djihadistes, sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre des civils.