Au Maroc, davantage d'enseignements pourraient être dispensés en français

Cette loi-cadre portant sur la réforme de l'éducation a été adoptée à la majorité par la première chambre du Parlement, lundi 22 juillet. Les députés du Parti justice et développement (PJD, islamiste), qui dirige la coalition gouvernementale, se sont abstenus de voter l'article sur l'ouverture aux langues étrangères.



Le texte émane du Conseil supérieur de l'éducation, organisme consultatif chargé d'élaborer une "vision stratégique" pour une "école d'équité". Il prévoit l'enseignement de certaines matières, notamment scientifiques, en langues étrangères (principalement le français). Identité nationale Sa première adoption en conseil des ministres, mi-2018, avait déjà suscité de fortes résistances au nom de la défense de l'identité nationale.



Les désaccords ont ressurgi en avril au Parlement, durant un premier examen de la loi-cadre, provoquant plusieurs renvois. Le texte opposait le PJD et l'Istiqlal, qui défendent traditionnellement l'arabe -la langue du Coran-, aux autres partis, favorables à une ouverture linguistique.



Ces derniers jours, il a révélé des divisions profondes dans les rangs du PJD : l'ancien chef du gouvernement issu du PJD Abdelillah Benkirane, toujours populaire au sein de sa formation, a fustigé samedi un "scandale" dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, suivie par 300.000 personnes. "Comment un parti au référentiel islamique peut-il abandonner l'arabe pour le remplacer par la langue de la colonisation ?", s'est indigné M. Benkirane.



Le même jour, le chef du groupe parlementaire du parti islamiste présentait sa démission, selon les médias marocains. Un enseignement supérieur en français L'objectif de la mesure sur les langues est de mieux préparer les élèves à l'enseignement supérieur, dispensé en français dans la plupart des spécialités.



L'arabe et l'amazigh (berbère) sont les deux langues officielles mais le français est largement utilisé dans le monde du travail. Le Maroc comptait en 2018 quelque 12,7 millions de locuteurs français sur ses 35 millions d'habitants.



L'arabisation de l'enseignement est intervenue au Maroc au début des années 1980, notamment pour renforcer le rôle des conservateurs et islamistes face à une gauche contestataire.



Beaucoup de responsables politiques - y compris pro-arabisation - inscrivent cependant leurs enfants dans des écoles étrangères payantes.



Selon l'Unesco, le Maroc fait partie des 25 pays les moins avancés du monde en termes de scolarisation, avec un taux d'analphabétisme d'environ 30%, et les défaillances du système éducatif marocain sont régulièrement pointées du doigt.