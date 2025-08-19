Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

Des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) ont tué au moins 52 civils dans plusieurs localités des territoires de Beni et de Lubero, proche du lac Édouard dans le nord-est du pays. Ce groupe armé, qui a prêté allégeance au groupe État islamique, est à l'origine depuis juillet d'une nouvelle vague de violences meurtrières.

Un casque bleu de la Monusco déployé près de Kibumba, au nord de Goma, en République démocratique du Congo, le 28 janvier 2022 (photo d'archives).

Les violences des Forces démocratiques alliées (ADF) s'accentuent dans la partie septentrionale de la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo (RDC). Les Forces démocratiques alliées (ADF) ont pris pour cible plusieurs localités des territoires de Beni et Lubero, entre le samedi 9 et le samedi 16 août, a annoncé ce lundi 18 août la Mission des Nations-unies pour la stabilisation en RDC (Monusco).

Parmi les 52 victimes figurent "huit femmes et deux enfants, y compris une fillette. Ce bilan tragique pourrait s'alourdir", a précisé la mission onusienne dans son communiqué. Les violences "ont été accompagnées d'enlèvements, de pillages, d'incendies de maisons, de véhicules et de motos, ainsi que de destructions de biens appartenant à des populations déjà confrontées à une situation humanitaire précaire", a-t-elle ajouté. Fin juillet, les rebelles ADF avaient déjà massacré plus de 40 personnes dans une église à Komanda, localité située dans la province de l'Ituri.

La présence militaire de la Monusco renforcée

Formés à l'origine d'anciens rebelles ougandais, les ADF ont tué des milliers de civils et multiplié les pillages et les meurtres dans le nord-est de la RDC, malgré le déploiement de l'armée ougandaise (UPDF) aux côtés des forces armées congolaises (FARDC) dans la zone.

Au moins neuf des 52 victimes du mois d'août ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche, dans une attaque des ADF sur la localité de Oïcha, dans le Nord-Kivu, a appris l'AFP de sources sécuritaires et locales.

Quelques jours plus tôt, les ADF avaient déjà tué au moins quarante personnes dans le secteur de Bapere, également dans la province du Nord-Kivu, selon des sources locales et sécuritaires. Les ADF "ont attaqué pendant la nuit" du 13 au 14 août "alors qu'ils fuyaient une attaque des forces armées congolaises et ougandaises dans les environs", a assuré à l'AFP Macaire Sivikunula, chef de secteur de Bapere. Samuel Kagheni Kakule, président de la société civile du secteur de Bapere joint par téléphone, a fait état de "maisons incendiées et de personnes emportées" par les assaillants pendant ces attaques.

En réponse à cette "nouvelle vague de violence", la Monusco a dit avoir "renforcé sa présence militaire" dans plusieurs secteurs et avoir "assuré la protection physique de 206 civils, dont 70 femmes et 93 enfants, réfugiés dans sa base".

Un secteur réputé pour ses gisements d'or

Fin 2021, Kampala et Kinshasa ont lancé une opération militaire conjointe contre les ADF, baptisée "Shujaa", sans parvenir jusqu'à présent à mettre fin à leurs exactions.

À Bunia, le Commandant de la Force de la #MONUSCO, Gen Ulisses, s’est entretenu avec le Vice-gouverneur militaire de l’#Ituri, Gen Raüs Chalwe.



Ils ont discuté de la situation sécuritaire et du renforcement de la coordination avec les #FARDC afin de mieux protéger les civils. pic.twitter.com/kQBjwv9X2G — MONUSCO (@MONUSCO) August 18, 2025

Les opérations de l'armée ougandaise depuis 2021 ont repoussé les ADF vers le nord ou dans des zones isolées et difficiles d'accès, où les militaires tardent souvent à intervenir contre ces rebelles qui préfèrent éviter les confrontations et s'attaquent en priorité aux civils.

La recrudescence des attaques des ADF dans le Nord-Kivu ces derniers mois marque un retour du groupe armé dans ses anciennes zones d'influence, estiment des sources sécuritaires. Le secteur de Bapere, dans le territoire de Lubero, est notamment réputé pour ses gisements d'or, qui attirent diverses milices locales et des bandes criminelles. Les ADF sont également impliqués dans le pillage et la contrebande des produits agricoles dans le territoire voisin de Beni.

Si elle n'est pas parvenue à mettre un terme aux attaques contre les civils, l'opération "Shujaa" a néanmoins apporté un semblant de sécurité sur les principaux axes routiers menant à la frontière ougandaise, notamment depuis les grands centres commerciaux de Butembo et Beni.

La province du Nord-Kivu est également en proie aux offensives du groupe antigouvernemental M23 soutenu par Kigali, qui s'est emparé de vastes pans de territoires depuis 2021 mais a limité sa progression vers le nord aux marges de la zone de déploiement des troupes ougandaises.

