Au moins 542 civils tués au Nord Darfour depuis trois semaines, selon l'ONU

Photographie satellite fournie par Maxar Technologies le 17 avril 2025, montrant des nuages de fumée et des bâtiments incendiés dans le camp de réfugiés de Zamzam, près de la ville assiégée d'El-Facher sans la région soudanaise du Nord Darfour

Au moins 542 civils ont été tués depuis trois semaines dans la région soudanaise en conflit du Nord Darfour, mais "le bilan réel est sans doute beaucoup plus élevé", a estimé jeudi le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.

"L'horreur de ce qui se passe au Soudan est sans limites. Il y a trois jours à peine, les Forces de soutien rapide (FSR) ont lancé des attaques coordonnées depuis plusieurs directions sur la ville assiégée d'El-Facher et le camp d'Abou Shouk, tuant au moins 40 civils", a encore indiqué Volker Türk, dans un communiqué.

"Il faut tout faire pour protéger les civils piégés dans des conditions terribles dans et autour de El-Facher", a exhorté le responsable onusien.

Il est d'autant plus inquiet que les FSR ont déjà prévenu qu'il y a aurait "un bain de sang" avant les combats contre les Forces armées soudanaises (FAS).

FSR et FAS se livrent une guerre sans merci depuis le 15 avril 2023, qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et précipité le pays dans ce que l'ONU voit comme la plus grave crise humanitaire actuelle.

M. Türk juge aussi "extrêmement choquantes" les exécutions sommaires de dizaines de personnes ces dernières semaines dans la région de la capitale Khartoum, qui a été reprise par les FAS.

"Des vidéos horribles circulant sur les réseaux sociaux montrent au moins 30 hommes en civil arrêtés et exécutés par des hommes armés en uniformes des FSR à Al Salha, dans le sud d'Omdurman", ville qui fait face à Khartoum.

"Dans une vidéo ultérieure, un commandant des FSR a reconnu les meurtres", souligne M. Türk.

Ces exécutions font suites aux meurtres de dizaines de personnes il y a quelques semaines pour avoir collaboré avec les FSR, rappelle le responsable.

J"'ai personnellement alerté les dirigeants des RSF et des FAS des conséquences catastrophiques de cette guerre sur les droits humains. Ces conséquences douloureuses sont une réalité quotidienne pour des millions de Soudanais. Il est plus que temps que ce conflit cesse", ajoute M. Türk.