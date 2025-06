Au Niger, "des dizaines" de civils tués dans une attaque attribuée aux djihadistes

"Des dizaines" de civils ont été tués au Niger, vendredi 20 juin, dans une attaque attribuée aux djihadistes près du Mali et du Burkina Faso, a appris l'AFP lundi de sources locales et sécuritaires.

Nouvelle attaque terroriste au Niger. Vendredi 20 juin, "des dizaines" de civils ont été tués dans une attaque attribuée aux djihadistes. "On estime à des dizaines le nombre de morts dans cette attaque contre des villageois qui assistaient le soir du vendredi 20 juin à un prêche musulman dans la localité de Manda" (sud-ouest du Niger), a indiqué un habitant de cette zone sous couvert d'anonymat.

"Le drame est survenu à l'occasion d'un prêche. Le bilan est lourd, mais on attend la constatation des autorités locales pour avoir une estimation précise", a confirmé un autre habitant.

Déjà d'autres massacres dans les mêmes conditions

D'autres massacres de civils dans des circonstances similaires, après la grande prière du vendredi, ont été revendiqués par le passé par les djihadistes du groupe État islamique, actifs dans cette zone. Une source sécuritaire nigériane, pays voisin du Niger, a fait état de 71 morts et dit suspecter le groupe État islamique.

Selon elle, aucune "mission de sauvetage n'a été conduite dans la zone par les éléments des FDS (Forces de défense et de sécurité)". Lundi après-midi, les autorités nigériennes n'avaient pas encore communiqué sur l'attaque.

Une ville située dans la zone des trois frontières

La ville de Manda se situe dans le département de Téra, région de Tillabéri et plus largement dans la zone dite des "trois frontières", aux confins du Niger, du Mali et du Burkina Faso. Cette zone est devenue un repaire des djihadistes sahéliens affiliés à l'État islamique et Al-Qaïda.

Jeudi 19 juin, 34 soldats nigériens avaient été tués lors d’une attaque menée par "plusieurs centaines" d'hommes armés contre la ville de Banibangou, dans le nord-est de Tillabéri, proche du Mali, d’après l’armée.