Au Nigeria, six civils tués par un avion militaire, dix selon Amnesty International

Au moins six civils ont été tués par un avion militaire qui poursuivait des gangs criminels dans l'État de Katsina, dans le nord du Nigeria, a appris l'AFP dimanche auprès de plusieurs habitants.

Une frappe aérienne a tué six civils dans le nord du Nigeria, samedi 15 février 2025. L'avion militaire poursuivait des gangs criminels dans l'État de Katsina, a appris l'AFP auprès de plusieurs habitants.

Amnesty International a estimé à dix le nombre de morts causées par la frappe aérienne.

L'armée nigériane combat des gangs criminels appelés localement "bandits" qui terrorisent depuis des années les communautés du nord-ouest et du centre du Nigeria, où ils pillent des villages, tuent et enlèvent des habitants contre rançon et brûlent des maisons.

Représailles après l'attaque d'une station de police

Selon trois habitants joints par l'AFP, un avion de l'armée a largué samedi une bombe sur un ensemble de huttes à la périphérie du village de Zakka, dans la circonscription de Safana, après que des bandits ont attaqué une station de police dans le village, tuant deux policiers et un vigile.

"L'avion s'est déployé après le départ des bandits et a survolé le village avant de frapper un groupe de huttes appartenant à une famille en dehors du village", a déclaré Muntari Sada, un habitant de Zakka. "Six membres de la famille ont été tués et leurs corps ont dû être rassemblés dans des sacs pour être enterrés", a déclaré l'habitant qui a participé aux funérailles. Son récit a été confirmé par deux autres habitants qui ont donné le même bilan.

L'armée n'a pas répondu à la demande de commentaires de l'AFP sur l'incident.

L'organisation de défense des droits de l'homme, Amnesty International, a appelé dimanche à "une enquête impartiale, transparente et immédiate sur la frappe aérienne militaire qui a tué au moins dix personnes".

Plusieurs bombardements contre des civils

"Les frappes aériennes avec un grand nombre d'exécutions illégales sont devenues la dernière d'une longue liste de violations flagrantes des droits de l'homme perpétrées par l'armée nigériane", dénonce Amnesty.

L'armée nigériane a commis plusieurs bombardements accidentels de civils dans sa lutte contre les djihadistes et les bandits dans le nord du pays.

Le mois dernier, au moins 16 personnes ont été tuées dans l'État de Zamfara, dans le nord-ouest, après qu'un avion militaire a confondu des groupe d'auto-défense locaux avec des gangs criminels.

En décembre 2024, dix personnes ont été tuées lorsqu'un avion militaire a frappé deux villages alors qu'il bombardait la position des jihadistes de Lakurawa dans l'État voisin de Sokoto.

En décembre 2023, une frappe aérienne de l'armée nigériane a confondu un rassemblement religieux de fidèles musulmans avec des bandits dans le nord-ouest de l'État de Kaduna, tuant au moins 85 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants.

En janvier 2017, au moins 112 personnes ont été tuées lorsqu'un avion de chasse a frappé un camp abritant 40 000 personnes déplacées par la violence djihadiste dans la ville de Rann, près de la frontière avec le Cameroun.