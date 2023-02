Au Nigeria, une élection présidentielle aux enjeux multiples

Le président sortant, Muhamadu Buhari est au pouvoir depuis 8 ans, deux mandats. Il n’a pas le droit de se représenter. Ils sont 18, dont une seule femme, à rêver de prendre sa place mais seuls trois ont réellement une chance de l’emporter.



A 70 ans, Bola Tinubu est le candidat du parti au pouvoir, APC, All Progressives Congress. Au début des années 2000, il a été à la tête de l’Etat de Lagos, qui abrite en particulier la capitale économique du Nigeria. L’un des arguments de campagne de cet homme très riche est son bon bilan économique en tant que gouverneur de Lagos. Mais il est fréquemment soupçonné de corruption et même, selon les Etats Unis, de trafic de drogue.

Bola Ahmed Tinubu, en meeting à Jos en novembre 2022. © AP Photo/Emmanuel Osodi

Le principal candidat d’opposition est également à la tête d’une grosse fortune. Il a fait carrière dans le secteur pétrolier. Il s’appelle Atiku Abubakar, 76 ans. Son parti actuellement est le PDP, le parti démocratique populaire. Atiku Abubakar est un vieux routier de la politique nigériane : c’est sa 6e candidature depuis 1992.

Atiku Abubakar a notamment été vice-président il y a presque 25 ans sous la présidence d’Olusegun Obasanjo.

Atiku Abubakar, en mai 2022 à Abuja. © REUTERS/Afolabi Sotunde

Dans cette vie politique animée par les deux gros partis que sont le APC et le PDP, il y a cette année un 3e homme qui espère bien bousculer le système. Peter Obi a 61 ans et il concourt sous les couleurs du Parti travailliste. Il faut dire que le PDP n’a pas voulu l’investir.

Peter Obi est le candidat des jeunes, il met en avant la bonne gestion de sa richesse personnelle et une certaine frugalité. Mais il n’est pas tout nouveau dans l’arène politique : entre 2006 et 2014 Peter Obi a dirigé l’Etat de l’Anambra dans le sud-est.

Peter Obi en meeting à Lagos le 11 février 2023. © AP Photo/Sunday Alamba, File

Les défis du futur président

Ils vont être nombreux. A commencer par l’économie ! La Banque centrale a récemment décidé d’introduire de nouveaux billets, mais il n’y en a pas assez. Résultat, les Nigérians ne peuvent plus retirer d’argent liquide à la banque. Ils sont furieux et les manifestations, parfois violentes, se multiplient.

Dans un contexte économique déjà plombé par la vie chère et par des taux de chômage records, cette crise des liquidités intervient au plus mauvais moment. Le pays souffre aussi d’une pénurie de carburant alors qu’il est un énorme producteur de pétrole au monde !

Autre gros dossier, la sécurité. La violence islamiste reste d’actualité. Boko Haram et les groupes qu’il a inspirés sont toujours actifs ans le nord du Nigeria. On garde également en mémoire le massacre d’une quarantaine de catholiques à Owo dans le sud–ouest en juin 2022. Un groupe djihadiste affilié à l’Etat islamique, ISWAP, avait été pointé du doigt.

La corruption enfin préoccupe également les électeurs. Le pays pointe parmi les Etats les plus corrompus au monde. Le candidat travailliste Peter Obi en a fait un thème de campagne assez facile compte tenu des casseroles que trainent ses adversaires.

L'élection nigériane en chiffres 93,5 millions

C'est le nombre d'électeurs inscrits, selon la Commission électorale nationale. L'Etat de Lagos, poumon économique du pays (sud-ouest), en compte le plus grand nombre, avec 7 millions d'inscrits. 176.606

C'est le nombre de bureaux de vote répartis sur le territoire nigérian (grand comme presque deux fois la France).



240

C'est le nombre de bureaux de votes qui n'ouvriront pas samedi, car ne disposant d'aucun électeur inscrit, principalement à cause de l'insécurité ou parce que les populations locales ont été déplacées par les violences. 25% et 2/3 Pour être déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, un candidat doit avoir obtenu le plus grand nombre de voix et au moins 25% des bulletins de vote dans au moins deux tiers des 36 États et à Abuja. 2e tour Si aucun des candidats ne remplit les conditions requises, il y aura un second tour entre les deux premiers candidats dans les 21 jours, ce qui serait une première dans l'histoire démocratique du Nigeria.

Une élection cruciale pour l'Afrique

Samedi, les Nigérians choisissent leur nouveau président mais aussi leurs représentants au Parlement, 109 sénateurs et 360 membres de la Chambre des représentants.

Des élections générales dans le pays le plus peuplé du continent avec plus de 213 millions d’habitants. Selon les prévisions, d’ici 25 ans, le Nigeria sera le troisième pays le plus peuplé de la planète derrière l’Inde et la Chine.



Mais le Nigeria c’est aussi la plus grosse économie d'Afrique, devant l'Afrique du Sud en termes de PIB (Produit intérieur brut) : il pèse un quart de la richesse du continent, les deux tiers du PIB de l’Afrique de l’ouest.

Le choix des électeurs pour les quatre années à venir aura des incidences bien au-delà des frontières du Nigeria.