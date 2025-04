Au Sahel, le vol de bétail au cœur de l’économie criminelle des groupes jihadistes

Dans le village de Dusuman, au nord-est du Nigeria, Moussa a été arraché à son sommeil par une rafale sèche d’armes automatiques en cette nuit de janvier: des jihadistes de Boko Haram étaient venus s'emparer de son bétail, source importante de leur financement.

"Ils sont arrivés autour d'une heure du matin et ont commencé à tirer des coups de feu en l'air", explique le berger peul dont l'AFP à changé le prénom pour raison de sécurité.

"Ma famille et moi avons fui dans la brousse. Les jihadistes ont emporté mes 36 vaches et 40 moutons", déplore-t-il.

Ces razzias de bétail constituent une source de financement importante pour Boko Haram, qui revend une partie des animaux sur les marchés locaux pour soutenir ses opérations dans la région du lac Tchad.

Un mode de financement criminel également exploité par d’autres groupes jihadistes au Sahel, où le bétail représente une richesse convoitée.

"C'est une économie qui alimente le conflit", déclare à l'AFP Flore Berger, chercheuse au sein de l’Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale (GI-TOC, selon son acronyme en anglais).

Au Burkina Faso, des sources au sein du groupe Ansarul Islam, "ont déclaré gagner, selon les périodes, entre 25 et 30 millions de Francs CFA (38.285 - 45.943 euros) par mois grâce au vol de bétail dans les régions où ils opèrent", relève Mme Berger dans une étude.

Un troupeau de zébus et de chameaux autour d'un point d'eau dans le village de Kidjendi, dans la région de Diffa, le 16 juin 2016 au Niger AFP/Archives

Ces vols de bétail jettent les éleveurs dans l’extrême précarité, poussant certains à rejoindre les rangs des jihadistes, soit pour profiter des razzias ou bénéficier d’une protection.

Le Nigeria et le Mali, respectivement premier et deuxième exportateur de bétail dans la région et ravagés par les violences jihadistes, sont particulièrement les plus touchés, selon Mme Berger dans son étude.

Le Mali a recensé en 2021 près de 130.000 têtes de bétail volées, dépassant les totaux de 2018, 2019 et 2020 combinés, selon un document du gouvernorat de Mopti (Centre), relayé par cette étude.

"Blanchis"

Selon cette dernière, "la pratique perdure depuis des siècles dans tout le Sahel", des vols qualifiés autrefois d’incidents "presque culturels" que "tout le monde acceptait".

Mais depuis les années 2010 les jihadistes se sont mêlés à la pratique. Ces pillages sont devenus des opérations violentes où les éleveurs sont parfois enlevés ou exécutés.

Comme au Niger voisin l'année dernière, où "plus de 600" animaux ont été volés par des jihadistes dans un hameau de la région de Ouallam, et un propriétaire a été tué, près de la frontière malienne, selon une source locale interrogée par l'AFP.

Dans le bassin du Lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria, Boko Haram est l'acteur clé de ces vols. Son groupe dissident, l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) préfère quant à lui imposer des taxes aux éleveurs locaux, explique à l'AFP Kingsley Madueke, chercheur nigérian au GI-TOC.

Du bétail à Mopti, au Mali, le 13 mars 2022 AFP/Archives

Au Sahel central (Mali, Niger et Burkina), c'est le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, lié à Al-Qaida) qui domine ce commerce illicite, s'appuyant sur son vaste territoire sous contrôle et son réseau local.

Le bétail volé est ensuite écoulé grâce à des filières bien établies, impliquant notamment des espions, des intermédiaires, des transporteurs, des commerçants, des bouchers ou des administrateurs locaux "corrompus", selon Mme Berger.

"A travers ces +partenaires commerciaux+ les jihadistes ont accès au renseignement et peuvent se ravitailler dans les forêts", explique William Assanvo, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité (ISS).

Si une partie du bétail volé est vendue sur des marchés locaux, le reste est exporté à l'étranger.

Les animaux volés au Mali sont par exemple "blanchis", mêlés au bétail légal puis expédiés vers des pays de la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, le Burkina ou le Niger, détaille Mme Berger.

"la collaboration tarde"

C'est pourquoi au-delà des jihadistes, "il est nécessaire de cibler" aussi les réseaux auxiliaires, dit Kingsley Madueke.

Du bétail mené par un berger peul à Bamako, le 29 avril 2020 au Mali AFP/Archives

La nature transfrontalière du trafic impose également une coopération sous-régionale qui n'est pas toujours aisée compte tenu de la situation géopolitique en Afrique de l'Ouest.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont retirés de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) pour former la confédération de l'Alliance des Etats du Sahel.

"Nous avons adressé au moins trois correspondances aux autorités maliennes en 2024. Car nous avons enregistré sur le marché ivoirien une augmentation de l’afflux du bétail en provenance du Mali", explique à l'AFP une source sécuritaire ivoirienne.

"Nous avons besoin d’une collaboration pour assécher le réseau. Pour le moment, cela tarde", ajoute-t-elle.

Selon les chercheurs, les armées sahéliennes, les bandits, les milices d'autodéfense et les groupes rebelles (au Mali) volent aussi du bétail.

