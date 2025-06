Au Sahel, près de 29 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire vitale

Face à la situation sécuritaire et climatique de plus en plus incertaine au Sahel, près de 29 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire et de protection, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU. Une situation alarmante d'autant que les moyens financiers manquent. Il faudrait plus de 4 milliards de dollars pour répondre à la demande urgente.

Le Sahel compte désormais deux millions de réfugiés et six millions de déplacés internes, des chiffres en hausse de 6% et 20% depuis le début de 2024.

Manque d'eau potable, de nourriture, de moyens de survivre... Dans tout le Sahel, 28,7 millions de personnes ont un besoin urgent d'aide humanitaire et de protection, alerte le Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU, dans un communiqué de presse publié, mardi 3 juin 2025.

L'instabilité, la montée de la violence, des conflits et de l'insécurité, ainsi que l'impact du changement climatique se concentrent autour du Sahel central et du bassin du lac Tchad, et entraînent une augmentation des déplacements. Et comme souvent, ce sont les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, qui subissent le plus gros des souffrances.

(Re)lire Risque de crise humanitaire au Sahel : les femmes et les enfants d'abord

Tweet URL

Le Sahel abrite 2,1 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile, et 5,9 millions de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays – des chiffres en hausse respective de 6 % et 20 % depuis le début de 2024. L'année dernière, plus de 16 800 personnes ont été tuées lors de violents incidents sécuritaires au Sahel. Et cette crise dans la région s'étend aux pays voisins qui accueillent environ 159 000 réfugiés et demandeurs d'asile.

Une situation humanitaire régionale qui risque de s'aggraver davantage encore après l'annonce de la Croix-Rouge au Nigeria de fermer ses bureaux, à la demande des autorités du pays.

2,6 millions d'enfants en état de malnutrition aiguë sévère

Entre juin et août, 12,8 millions de personnes seront confrontées à l'insécurité alimentaire, et 2,6 millions d'enfants devraient souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année. Pour répondre à ces besoins humanitaires urgents au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, au Mali, au Niger et au Nigeria, 4,3 milliards de dollars sont nécessaires. "Face à une crise financière croissante, nous devons garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'équilibrer un grand livre de comptes, mais de sauver des vies humaines", avertit Charles Bernimolin, directeur régional d'OCHA.

(Re)lire Au Sahel, les djihadistes intensifient leurs offensives contre les armées ces dernières semaines

En 2024, les partenaires humanitaires ont fourni une assistance et des services de protection vitaux à 12,4 millions de personnes. Cependant, faute de financement, des millions de personnes se sont retrouvées sans assistance. Au 26 mai 2025, 8 % des besoins de financement humanitaire des plans d'intervention nationaux pour 2025 avaient été couverts.