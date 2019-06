Au Sénégal, le frère du président Macky Sall rejette les soupçons de corruption

"Je n’ai jamais eu le sentiment d’avoir fauté". Sans attendre, quelques heures après les révélations de la BBC, Aliou Sall a convoqué la presse ce lundi 3 juin. Aux côtés de ses avocats -qui promettent le dépôt d'une plainte pour "diffamation" à l'encontre de la chaîne britannique- le frère du président nie en bloc.



Dans le reportage, la journaliste de la BBC décortique les relations entre Aliou Sall et Franck Timis. En 2012, à la toute fin de la présidence Wade, la société Pétro-Tim, propriété de l'homme d'affaires d'origine roumaine, remporte deux concessions (pétrolière et gazière) au large des côtes sénégalaises, à Saint-Louis et Kayar. Un choix étonnant car Pétro-Tim n'a strictement aucune expertise dans le secteur. Interviewé dans l'enquête de la BBC, Abdoul Mbaye, premier chef de gouvernement de l'ère Macky Sall en 2012 (aujourd'hui très critique à l'encontre du chef de l'Etat), estime que la société n'aurait jamais dû obtenir ces concessions. Un rapport commandé par le nouveau président arrivera aux mêmes conclusions.



Et pourtant, Pétro-Tim conserve ses concessions et elle va même recruter Aliou Sall pour un salaire de 25.000 dollars mensuels (plus de 15 millions de FCFA). Ce salaire fait grincer des dents mais Aliou Sall considère qu'il est conforme aux rétributions dans le secteur.

La BBC rapporte, en revanche, qu'en 2014, 250.000 dollars d'impôts dûs à l'Etat sénégalais par Pétro-Tim ne lui auraient pas été versés mais seraient partis dans les caisses d'Agritrans, une société appartenant... au frère du président. Lors de sa conférence de presse lundi, Aliou Sall a balayé ces accusations.

"Sall Affaire", "Aliou Sall dans une marée noire"... les révélations de la BBC font la une de la presse sénégalaise ce mardi 4 juin. © TV5MONDE / Margot Chevance

Un rachat en connaissance de cause ?

Aliou Sall ne travaille plus pour Pétro-Tim (il est parti en 2016) quand le géant pétrolier britannique BP rachète les deux concessions, au premier semestre 2017. "Aliou Sall n'a rien à voir dans un tel accord", a-t-il donc pu déclarer lundi lors de sa conférence de presse.

Dans son enquête, la BBC publie l’accord signé entre les deux parties, à savoir BP et Franck Timis. L'homme d'affaires roumain a vendu pour 250 millions dollars ses parts dans les deux gisements. Les documents publiés révèlent que BP versera également à Timis entre 9 et 12 milliards de dollars de redevances au cours des 40 prochaines années. Derrière ces sommes astronomiques, l'enquête dévoile surtout qu'au moment de signer le rachat des actions de Timis, BP était au courant des paiements suspects au profit d'Aliou Sall. La compagnie pétrolière rejette aujourd'hui les accusations et affirme que tout s'est fait dans les règles de l'art.