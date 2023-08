Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko en réanimation selon ses avocats et son parti

Les avocats d'Ousmane Sonko et son parti dissous ont indiqué ce jeudi 17 août que l'opposant sénégalais avait été admis dans un service de réanimation à l'hôpital, alors qu'il est détenu depuis fin juillet et livre un bras de fer au pouvoir et à la justice.