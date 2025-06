Au Togo, la police réprime les nouvelles manifestations contre le pouvoir à Lomé, plusieurs journées de mobilisation prévues

Des pneus et des barricades de bois brûlaient dans certaines rues de la capitale où de nombreux commerces étaient restés fermés, ce jeudi 26 juin 2025. Les manifestants, réunis parfois par dizaines dans certains quartiers, ont été dispersés à coups de gaz lacrymogènes.

Les manifestations sont rares au Togo ces dernières années mais il s'agit du deuxième appel de la société civile et d'influenceurs à descendre dans la rue ce mois-ci. Ils protestent contre des arrestations de voix critiques, la hausse du prix de l'électricité ou encore la réforme constitutionnelle qui permet à Faure Gnassingbé, 59 ans, de consolider son pouvoir.

"J’ai décidé de tout fermer aujourd'hui en soutien aux manifestations déclenchées pour libérer notre pays, car trop, c’est trop. Nous voulons le changement", a expliqué à l'AFP, Hélène, une commerçante du quartier de Hedzranawoé.

Faure Gnassingbé est président depuis 2005, après avoir succédé à son père qui a dirigé le pays d’une main de fer durant trente-huit ans. Avec la nouvelle Constitution, le pays a basculé l'an dernier dans un régime parlementaire dont l'actuel président occupe la plus haute fonction, sans limitation de mandat.

Des précédentes manifestations en 2017

En 2017 déjà, des milliers de Togolais étaient sortis dans la rue pour exiger des réformes constitutionnelles dont le retour à la Constitution de 1992, qui prévoit un maximum de deux mandats présidentiels mais aussi pour réclamer plus de moyens pour vivre dans un contexte économique difficile. Des marches pacifistes ont été organisées par une coalition de quatorze partis d'opposition, violemment réprimées.

"Aujourd'hui, la différence avec 2017 vient du fait que ce ne sont plus les politiques qui appellent au soulèvement, comme au temps du Parti national panafricain (PNP) de Tipki Atchadam mais des jeunes togolais eux-mêmes. Tout le pays est concerné", explique à TV5Monde Sylvestre Kokou Béni, journaliste à Lomé et actuel secrétaire général du patronat de la presse togolaise.

Et cette nouvelle contestation vient notamment de jeunes influenceurs de la diaspora togolaise dont l'artiste Zaga Bambo qui réside en France. Il publie régulièrement des contenus sur son TikTok dénonçant la politique de Faure Gnassingbé et la répression contre les manifestants.

De nouvelles manifestations organisées

La semaine dernière, Aamron, un rappeur togolais critique du pouvoir dont l'arrestation fin mai avait été l'un des déclencheurs des manifestations, a été libéré de l'hôpital psychiatrique où il avait été interné. Les 5 et 6 juin, des manifestants, majoritairement jeunes, étaient descendus dans la rue et une cinquantaine d'arrestations avaient été signalées par les autorités.

La plupart avaient ensuite été libérés mais Amnesty avait dénoncé des cas de "torture" sur des manifestants. Le gouvernement avait répondu ne pas avoir été saisi de tels cas.

"Les pouvoirs publics ont pris soin de rappeler qu’à ce stade, aucune saisine - avec l’identification des organisateurs des manifestations - n’est sur la table des autorités compétentes. Nous sommes face à une volonté manifeste de semer le désordre et le chaos. Les auteurs d’une situation illégale et irrégulière, assumeront leur responsabilité, a prévenu cette semaine le ministre de la réforme du service public, du travail et du dialogue social, Gilbert Bawara. Tout ce qui pourrait faire régresser notre pays et le faire reculer dans son élan de progrès, doit être proscrit et évité".

De nouvelles manifestations devraient avoir lieu les 27 et 28 juin à Lomé et dans d'autres villes du Togo pour demander "la démission du président Faure Gnassingbé", selon les organisateurs.