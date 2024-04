Avenir du franc CFA : "La France n'a pas à se prononcer estime Stéphane Séjourné

Le franc CFA est utilisé dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui regroupe le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, le Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Guinée-Bissau. Il est également utilisé dans six pays d'Afrique centrale, dans une union monétaire distincte, où le débat sur une éventuelle sortie est pour l'heure moins intense.