A Bambali en Casamance, le prodige du football Sadio Mané est le héros de tout un village

Impossible de faire un pas dans le village de Bambali sans croiser un habitant qui arbore fièrement le maillot de Sadio Mané. L'attaquant de Liverpl et capitaine de l'équipe du Sénégal est né il y a 26 ans dans ce petit village de 2 000 habitants en Casamance. Forcément, il est devenu le héros de toute une région. A chaqe match, c'est tout le village qui se réunit devant sa maison familale, pour admirer celui qui a laissé le souvenir d'un "gamin timide" qui ne pensait qu'a taper dans un ballon. Un des cousins de Sadio Mané se souvient qu'il "s'échappait toujours de l'école. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été très loin dans les études. Parce qu'il était toujours sur le terrain à s'entraîner, quelque que soit l'heure."



Quand il a été répéré, Sadio est d'abord parti à Dajar, dans un centre de formation avant de s'envoler pour Metz, en France. Et puis tout s'enchaîne, direction Salszbourg en Autriche puis Southamptn et la prestigieuse Liverpool. Ce conte de fée, il a faili ne jamais pouvoir le vivre. Orphelin de père, sa famile n'a pas voulu lui briser le coeur une seconde fois et l'a donc laisser vivre sa passion. Une de ses tantes explique que dans "la famille, personne ne voulait que Sadio joue au football parce que c'était considéré comme un jeu. On ne savait pas qu'on pouvait en vivre. Mais Sadio était très triste d'avoir perdu son père. Et nous, ses tantes qui l'avons accueilli, on ne voulait pas le rendre plus triste."



Aujourd'hui, toute une région est derrière Sadio. Lui, n'a pas oubié d'où il vient. D'un village où ces salles de classe qu'il n'aimait pas trop étaient faites de sable et de chaume. Alors la star a fait un don de 230 000 euros pour que soit créée une extension du lycée de bambali. Et permettre peut être à ces enfants d'avoir, comme lui un bel avenir.