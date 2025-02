Banque africaine de développement : cinq candidats en lice pour la présidence

Cinq candidats sont en lice pour la présidence de la Banque africaine de développement (BAD). Le président élu succèdera au Nigérian Akinwumi Adesina.

Deux candidats viennent d'Afrique de l'ouest : les anciens ministres de l'Économie du Sénégal (2019-2022), Amadou Hott, et de Mauritanie (2008-2015) Sidi Ould Tah.

Deux autres sont originaires d'Afrique australe : l'économiste zambien Samuel Munzele Maimbo et la Sud-Africaine Bajabulile Swazi Tshabalala qui a été vice-présidente de l'institution. Le dernier candidat est l'ancien gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale (2017-2024), le Tchadien Abbas Mahamat Tolli.

(Re)voir Économie : les banques publiques de développement, pour quoi faire ?

TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

La BAD, fondée en 1964, compte 81 pays membres, dont 54 pays africains. Elle fait partie des grandes banques multilatérales de développement et ses ressources proviennent notamment des souscriptions des pays membres, des emprunts effectués sur les marchés internationaux, et des remboursements et revenus des prêts.

Favoriser les investissements

Elle aide les pays africains en favorisant l'investissement dans des projets dans divers secteurs comme l'agro-industrie, le transport ou encore l'énergie ou la santé.

(Re)lire Accès à l’électricité en Afrique : le solaire hors-réseau, une option moins chère et plus efficiente

Akinwumi Adesina passe la main à la tête de l'institution après deux mandats de cinq ans pendant lesquels le capital souscrit de la BAD a plus que doublé, à près de 200 milliards de dollars. Il avait été réélu en 2020, unique candidat, malgré des accusations de mauvaise gestion et de favoritisme. Il avait été disculpé peu avant par un comité d'experts.

Le président de la BAD est élu par le conseil des gouverneurs constitué des représentants des pays membres, qui sont habituellement les ministres des Finances et du Plan ou des gouverneurs de banques centrales.

L'élection doit se tenir le 29 mai à Abidjan, siège de l'institution.