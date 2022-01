Barrages Mondial 2022 : deux chocs et cinq fauteuils pour dix prétendants africains

Les Fennecs pour une première face au Cameroun

Le Camerounais Karl Toko-Ekambi (au centre) célèbre son but avec ses coéquipiers lors du 8ème de finale de la CAN 2022 face aux Comores au stade Olembe à Yaoundé, le 24 janvier 2022. Themba Hadebe (AP)

Un match dans le match lors d’Égypte-Sénégal

Le programme des matchs de barrage pour la coupe du Monde de la zone Afrique

(Matchs aller les 24 et 25 mars, matchs retour les 28 et 29 mars)



Cameroun-Algérie

Égypte-Sénégal

Ghana – Nigeria

RDC – Maroc

Mali – Tunisie

C’est au Cameroun que l’impressionnante série de 35 matchs d’invincibilité – la deuxième plus longue de l’histoire, à égalité avec l’Espagne et le Brésil – des Algériens s’est interrompue, sans fard. Le 20 janvier, les hommes de Djamel Belmadi ont quitté Douala par la petite porte, à l’issue de la phase de poule, au sortir d’une deuxième défaite en trois matchs face à la Côte d’Ivoire (3-1).Fin mars, les Fennecs auront l’occasion de chasser le mauvais souvenir camerounais s’ils parviennent à écarter le Cameroun, qu’ils affronteront lors des barrages pour le Mondial 2022 au Qatar (21 novembre – 18 décembre). Une double confrontation d’envergure qui laissera sur le carreau l’une des de ces deux nations majeures du continent et avec elle, ses joueurs phares. L'occasion également d'une première pour l'Algérie qui n'a jamais disposé du Cameroun en match officiel.Si chacun des camps aurait sans doute privilégié un tirage plus clément, au moins les coéquipiers de Ryad Marhez bénéficient-ils du match retour à la maison.Autre opposition de premier ordre, le duel Sénégal-Égypte avec un match dans le match entre Sadio Mané et Mohamed Salah. Les deux compères d’attaque du Liverpool FC, cador du championnat d’Angleterre, incarnent la force de frappe offensive de leur sélection nationale respective.Le virevoltant Lion de la Teranga, épaulé, entre autres, par les solides Edouard Mendy (Chelsea FC) et Kalidou Koulibaly (Naples SSC) derrière, tentera d’emmener sa patrie à sa troisième une Coupe du monde, soit autant que l’Egypte.L’affiche entre le Nigeria et le Ghana de la fratrie Ayew, deux équipes de rang similaire, promet par ailleurs un spectacle plaisant.Pour le compte des deux autres confrontations, le Maroc et la Tunisie devront respectivement se défaire de la République démocratique du Congo (RDC) et du Mali s’ils veulent être de la partie le 21 novembre.