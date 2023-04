Bayern Munich : les galères de Sadio Mané

Les absents on toujours tort, sauf au Bayern Munich ? Samedi après-midi, c'est sans Sadio Mané que les champions d'Allemagne ont été accrochés sur leur pelouse par Hoffenheim (1-1). Frappé par une sanction disciplinaire infligée par son équipe, l'attaquant sénégalais était privé de match. La sentence était tombée deux jours plus tôt. « Sadio Mané, 31 ans, ne sera pas dans l’effectif du FC Bayern pour le match à domicile face à Hoffenheim... La raison en est la mauvaise conduite de Mané après le match de Ligue des Champions du FC Bayern à Manchester City », lit-on alors dans ce bref communiqué, qui ajoute en guise de conclusion que l’international sénégalais « recevra une amende ». La mauvaise conduite en question ? Un vif échange entre Sadio Mané et son coéquipier Leroy Sané, après la lourde défaite du Bayern sur le terrain de Manchester City (3-0), mardi soir en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.



Alors que le ton était déjà monté entre les deux joueurs sur le terrain (83e), l’international allemand reprochant à l’ex-joueur de Liverpool de ne pas lui offrir suffisamment de solutions, une altercation va les opposer dans le vestiaire. Excédé par le ton employé par son coéquipier (« Noir de merde », lui aurait lancé Sané, lui-même fils d'Abdoulaye Sané, ancien international... sénégalais), Sadio Mané va selon le récit du quotidien Bild lever la main sur son coéquipier, le frappant au visage. Séparés par des coéquipiers, les deux protagonistes de ce pugilat participent normalement à l’entraînement du Bayern, jeudi matin. Après une réunion avec le président du directoire, Oliver Kahn, et le directeur sportif, Hasan Salihamidzic, la sanction tombe pour Sadio Mané. Arrivé l’été dernier contre un chèque de 32 millions d’euros, le champion d'Afrique vit décidément une première saison très compliquée en Bavière. Rembobinons. Un malentendu tactique

C'est pourtant escorté de moult superlatifs que, le 22 juin 2022, Sadio Mané s'engage pour trois ans avec le Bayern Munich. « Sadio Mané est une star mondiale, qui met en avant le rayonnement du FC Bayern et rend toute la Bundesliga plus attractive. C'est pour des footballeurs aussi uniques que les supporters viennent au stade. C'est formidable que notre comité directeur (...) ait pu faire signer un joueur comme Sadio Mané au FC Bayern », s'enthousiasme alors Herbert Hainer, le président du club. Alors que le départ de Robert Lewandowski est acté (le Polonais, en fin de contrat, rejoindra le Barça en juillet, ndlr), Sadio Mané lui succède en tant que leader d'attaque. Envisagé en tant que tel, le natif de Bambali va d’abord être utilisé à un poste d’avant-centre qui n’est pas le sien par l'entraîneur d'alors, Julian Nagelsmann. En sept matchs à ce poste, il ne marque que trois buts et fait naître les premiers doutes.



Mi-septembre, des voix commencent à s'élever pour réclament un changement tactique. « Il n’est pas intégré, s'exclame sur GMX Dietmar Hamann, ancien milieu de terrain de Liverpool et du Bayern Munich. Je l’ai vu à Liverpool, où il jouait parfois dans l’axe. Ce n’est pas sa position. Maintenant, il prend cette position au Bayern également. Il est à son meilleur quand il vient de l’extérieur. Il ne me semble pas heureux. » Le message du grand ancien est entendu, et Mané replacé sur son flanc gauche de prédilection. Face à Fribourg (5-0), le 16 octobre, le dauphin de Karim Benzema au classement du Ballon d'Or réussit quelques mouvements intéressants et inscrit le quatrième but d'un joli piqué. Avec 3 buts et 3 passes décisives en 7 matchs à ce poste, son influence est plutôt ascendante quand survient le gros coup d'arrêt. Une blessure coup d'arrêt

Le 8 novembre 2022, Sadio Mané sort sur blessure après une vingtaine de minutes de jeu contre Werder Brême. Touché au péroné droit, le Lion de la Teranga va ensuite manquer le Mondial au Qatar et entamer une longue période d'indisponibilité et de rééducation. Revenu sur les terrains le 26 février, titularisé à trois reprises seulement depuis, il n'a toujours pas retrouvé le chemin des filets, sinon en sélection contre le modeste Mozambique (5-1), lors d'une rencontre des éliminatoires de la prochaine CAN. La suite, on l'a vécue la semaine dernière, avec cette non-titularisation frustrante contre Manchester City, cette entrée difficile dans une équipe en perdition et cette perte de contrôle d'après-match.



Nommé entraîneur du Bayern en lieu et place de Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel est soumis à un tir nourri de questions au sujet de Sadio Mané le 14 avril, moins de trois jours après l'incident l'ayant opposé à son coéquipier Leroy Sané. Fidèle à son parler-vrai, le technicien allemand ne cache pas attendre mieux du Sénégalais. « Qu’est ce qu’il lui manque ? Il a peut-être besoin de ne pas trop réfléchir, estime l'ancien coach du PSG. Il hésite et met du temps à réagir. C’est pourquoi il semble avoir un demi-pas de retard. Nous voulons l’amener là où il était en lui faisant confiance et en l’appréciant. Il était un top attaquant dans le meilleur championnat du monde. » L'impossible reconquête ?

Mais cette reconquête souhaitée par Tuchel, Sadio Mané aura-t-il le temps de la mener sous les couleurs du Bayern Munich ? Certains joueurs estimeraient inconcevable que l'intéressé reste au club après l'incident de l'Etihad Stadium. « Je ne crois pas en l'avenir de Sadio Mané au Bayern au-delà de l'été », se risque même à parier Florian Plettenberg, journaliste chargé de suivre le Rekordmeister pour Sky Sports. Sans évoquer une telle hypothèse, Diomansy Kamara estime que l'altercation et ses suites disciplinaires ont marqué le joueur. « J’ai parlé avec Sadio, c'est un épisode qui l'a évidemment affecté, a expliqué l'ancien international sénégalais de 42 ans sur le plateau de Canal+ Afrique. Pour l'instant, c'est lui qui est incriminé, mais j'aurais suspendu les deux parce que ce qu’a dit Leroy Sané sur un terrain de football est juste insupportable et c’est des choses qu’on veut pas entendre. Pour moi, le Bayern n’a pas été juste dans cette histoire. »



En panne de buts depuis le 26 octobre, Sadio Mané ne s'épanouit pas au Bayern Munich, et c'est un euphémisme.



L'affaire de l'altercation n'est pas la première qui voit le Sénégalais défrayer la chronique. Début mars, une partie de la presse allemande l'accuse d'avoir intimidé l'entraîneur d'alors Julian Nagelsmann dans le vestiaire après la victoire contre le PSG (2-0), en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Ces derniers jours, des bruits de couloir peu flatteurs circulent à son sujet, certains interlocuteurs anonymes reprochant à Liverpool d'avoir cédé au Bayern le « cousin de Sadio » plutôt que le vrai Mané. Et maintenant ? Les sanctions prises à l'encontre de Sadio Mané n'iront pas plus loin que la suspension annoncée, assortie d'une amende dont le montant n'a pas été divulgué. Mais d'autres questions vont désormais se poser : le joueur aura-t-il envie de rester ? Le club le retiendra en cas de bonne offre ? Rien n'est moins sûr aujourd'hui.