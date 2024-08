Béatrice Chebet : "Il faut être très disciplinée pour réussir à être la meilleure"

TV5MONDE : Vous avez su attendre jusqu'au dernier moment pour attaquer.

Vous savez Faith Kipyegon est très forte, c’est une spécialiste du 1500 mètres. Donc je me suis dit « essaie de la suivre » parce que si je la suivais, j’arriverais au moins à assurer la seconde position. Donc je me suis forcée à rester derrière le plus longtemps possible. Quand on est arrivé aux 100 mètres, je me suis « allez c’est parti, on voit ou cela me mène ».

TV5MONDE : Qu'’est-ce que vous ressentez maintenant

Je suis si heureuse, gagner une médaille d’or aux Jeux olympiques, cela veut dire beaucoup pour moi.

TV5MONDE : C’est beaucoup de travail au Kenya, des années d’entrainement. Qu’est-ce que vous vous dites ? Que c’est une récompense ?

Il a fallu se concentrer, croire en soi, être très disciplinée pour réussir à être la meilleure. C’est pourquoi je veux remercier mon entraineur et ma famille pour tout le soutien.

TV5MONDE : Ma fille court en athlétisme. Quel conseil lui donneriez vous ?

Elle doit courir, s'entraîner. Elle doit être disciplinée. Elle doit croire en elle et elle sera une championne.