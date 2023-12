Bénédiction des couples homosexuels par l’Église : l'Archevêque d'Abidjan demande à ses fidèles "d'attendre" sa prise de position

Le pape François vient d'approuver dans une déclaration publiée le 18 décembre dernier par le Vatican la bénédiction aux couples de même sexe hors liturgie et couples de personnes divorcées. Le pape François semble vouloir changer la pratique de l'Église sans forcement changer sa doctrine sur le mariage. Face à cette ouverture, le principal prélat de l'Église catholique de Côte d'Ivoire, l’Archevêque d’Abidjan Jean Pierre Kutwã , ne veut pas pour l'instant se prononcer sur cette demande du pontife et demande à ses fidèles "d'attendre" dans un courrier.

C'est une lettre simple, un courrier destiné "aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et aux fidèles laïcs" de l' Archidiocèse d'Abidjan. Elle revient sur la déclaration "Fiducia supplicans" autorisant une bénédiction aux couples de même sexe et aux couples de personnes divorcées. C'est une lettre en réaction justement aux "tres nombreuses réactions" suite à la décision du pape.

La lettre ne dit pas si l'Église catholique en Côte d'Ivoire est favorable au texte du Vatican ou si elle le rejette. La position de l'Archevêque d’Abidjan Jean Pierre cardinal Kutwã, n'est pas rendue publique.

Le prélat demande à la communauté religieuse et à la communauté des fidèles "d'attendre". "Tous les prêtres et diacres sont priés d'attendre et de se conformer aux dispositiions de son éminence Jean-Pierre Kutwã, Archevêque d’Abidjan", peut-on lire dans la lettre, signé par le vicaire général, le père Jean Pascal Séka Seka. Jean-Pierre Kutwã a été crée cardinal par le pape François en 2014. Il est un proche du pape.

L'Archevêque d'Abidjan, un proche du pape

La lettre précise que cette recommandation est à "appliquer strictement dans toutes les structures se trouvant sur le territorie diocésain (paroisses, séminaires, institutions, congrégations religieuses, maisons de formations et Communautés nouvelles)".

Et d'ajouter que la responsabilité des prêtes et responsables religieux est engagée. Aucune prise de position publique ne doit donnée sur cette décision du pape avant toute prise de parole publique de Jean-Pierre cardinal Kutwã.

En Côte d'Ivoire le gouvernement ne reconnaît pas le mariage pour les couples de même sexe. Le 28 octobre 2021 le gouvernement avait déposé un projet de loi contre les discriminations et violences faites aux femmes et aux homosexuels. Mais la mention "homosexuels" avait été rejetée par le parlement.