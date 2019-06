Bénin : "L’ancien chef d’État Boni Yayi se trouve dans une situation ubuesque"

Nous avons demandé au juge d’instruction de bien vouloir préciser les raisons pour lesquelles il souhaite l’entendre, et de bien vouloir reporter cette audition pour des raisons médicales.

Maître Renaud Agbodjo, l'un des avocats de Thomas Boni Yayi

28 avril 2019. Les Béninois boycottent des élections législatives sans opposition . Boni Yayi, président du Bénin d'avril 2006 à avril 2016, dénonce un "coup d'État électoral".Depuis le 1er mai, Thomas Boni Yayi n'a plus été aperçu . Symbole de l'opposition béninoise, il est de fait assigné à résidence depuis cette date.Le 5 juin 2019, la police installe un conteneur devant son garage, empêchant toute sortie de véhicule.Le 6 juin, Boni Yayi reçoit une convocation au tribunal.Le 7 juin, le juge Aubert Kodjo se rend au domicile de Boni Yayi, encerclé par les forces de l’ordre, dans le quartier Cadjéhoun de Cotonou. Il repart sans avoir pu entendre l’ancien président, en qualité de témoin dans l'enquête sur les violences post-électorales Pour son avocat, Maître Renaud Agbodjo, la lettre reçue par son client ne présente pas les raisons de cette audition.

À 66 ans, Thomas Boni Yayi disposerait d'un "repos médical de longue durée depuis plusieurs semaines en raison des circonstances, et il n'est pas évident qu'il puisse être disponible pour être entendu", précise son avocat. Mais il s'agirait bien là d'un simple "report et non d'un refus", poursuit-il.



Une situation "ubuesque"

Dans quel pays démocratique aujourd’hui, au XXIème siècle, un juge d’instruction peut-il décider d’écouter une personne qui se trouve dans une violation quotidienne de ses droits fondamentaux ?

Pour Maître Renaud Agbodjo, Thomas Boni Yayi bénéficie d’une protection internationale. Le protocole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) assure "la liberté de circulation" des personnes des pays membres de l'institution. Impossible donc pour le juriste d'auditionner un ancien chef d'État, dont les libertés sont bafouées par les forces républicaines de la police béninoise.Pour autant, l'avocat n'a "aucune crainte quant à la conservation de l'immunité" dont dispose l'ancien président Boni Yayi, en vertu, là encore, du cadre juridique de la CEDEAO.De son côté, l'Organisation pour la Défense des Droits de l'Homme et des Peuples au Bénin (Odph) demande la levée de l’assignation à résidence de l’ancien président.