Bénin: un bus de voyageurs chute dans le fleuve Ouémé, au moins 27 morts et 16 disparus

Le conducteur d'un bus, transportant 52 passagers et reliant Lomé au Togo à Niamey au Niger, a "perdu le contrôle de son véhicule" qui est tombé dans le fleuve Ouémé dans la nuit de ce samedi 16 au dimanche 17 août. Les chances de retrouver des survivants sont minces.

L'accident est survenu sur un pont enjambant le fleuve Ouémé dans la ville de Thio, arrondissement de la commune de Glazoué, au Bénin.

Un drame de la route au Bénin. Au moins 27 personnes sont mortes et 16 toujours portées disparues après la chute d'un bus de voyageurs dans le fleuve Ouémé, ont indiqué les services de secours et des médias locaux. L'accident a eu lieu , dans la nuit de samedi à dimanche sur la Route nationale inter-États n°2. Celle-ci traverse tout le Bénin, de sa capitale économique Cotonou (sud) à Malanville, ville frontalière avec le Niger, au nord.

Le quotidien public "La Nation" a également donné dans son édition de mardi un bilan provisoire de 27 morts, dont trois enfants.

"Le bus est tombé directement dans l'eau mais n'a pas été immergé de suite, toutes les personnes qui pouvaient se sont débattues pour sortir de l'eau. Les personnes qui ne savent pas nager et qui ont tenté de sortir se sont certainement noyées (...) les corps ont du aller un peu plus loin", a déclaré le directeur général de la protection civile Abdel Aziz Bio Djibril à Bip Radio.

Le gouvernement avait précisé lundi que le conducteur du bus qui reliait Lomé à Niamey "a perdu le contrôle de son véhicule après avoir violemment heurté la rambarde du pont sur le fleuve Ouémé avant d'échouer au fond de l'eau". Le gouvernement béninois avait également diffusé des images des opérations de recherches sur les réseaux sociaux.

Accident d'un bus STM à Thio (Glazoué) : 9 rescapés, 1 décès confirmé et 44 disparus



À la suite de l'accident survenu dans la nuit du dimanche 17 août 2025, impliquant un bus tombé dans le fleuve Ouémé à hauteur…

Dimanche soir, le ministre de l'Intérieur Alassane Seïdou avait affirmé que "tous les moyens" étaient déployés pour retrouver les disparus. Neuf rescapés avaient été évacués dans un "état stable" à l'hôpital de Savè, a ajouté le ministre.

Les causes de l'accident n'étaient pas précisées dimanche soir et des opérations de repêchage du bus étaient en cours. Le ministre a affirmé que "tous les moyens" étaient déployés pour retrouver les disparus. Le plan d’organisation des secours (ORSEC) a été immédiatement déclenché sur instruction du président béninois, mobilisant les services de secours, de sécurité et de santé pour les opérations de sauvetage, de recherche et de récupération de l’épave, écrit l'agence presse africaine APA News.

La compagnie STM, à laquelle appartenait le bus accidenté, a de son côté présenté dans un communiqué ses condoléances aux familles sans donner de bilan, se disant "dans l'attente des conclusions officielles".