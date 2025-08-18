Bénin: un bus de voyageurs chute dans le fleuve Ouémé, un mort et 44 personnes disparues

Le conducteur d'un bus reliant Lomé au Togo à Niamey au Niger a "perdu le contrôle de son véhicule" qui est tombé dans le fleuve Ouémé dans la nuit de ce samedi 16 au dimanche 17 août.

18 Aoû. 2025 à 12h08 (TU)
TV5MONDE
avec AFP
L'accident est survenu sur un pont enjambant le fleuve Ouémé dans la ville de Thio, arrondissement de la commune de Glazoué, au Bénin.

Gouvernement Bénin
Un drame de la route au Bénin. Au moins une personne est morte et 44 autres sont portées disparues dans le centre du pays après la chute d'un bus de voyageurs dans le fleuve Ouémé, dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le ministère de l'Intérieur béninois. L'accident a eu lieu sur la Route nationale inter-États n°2 qui traverse tout le Bénin, de sa capitale économique Cotonou (sud) à Malanville, ville frontalière avec le Niger, au nord.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministre Alassane Seidou a présenté ses condoléances à la famille du passager décidé. Le gouvernement précise que le conducteur du bus qui reliait Lomé à Niamey "a perdu le contrôle de son véhicule après avoir violemment heurté la rambarde du pont sur le fleuve Ouémé avant d'échouer au fond de l'eau". Le gouvernement béninois a également diffusé des images des opérations de recherches sur les réseaux sociaux.

Neuf rescapés hospitalisés dans "un état stable"

Selon Alassane Seidou, qui précise que le bus transportait 54 personnes, le bilan est d'un mort qui a été déposé à la morgue de Savè, la grande ville la plus proche et de 44 personnes "non encore retrouvées". Neuf rescapés ont été évacués dans un "état stable" à l'hôpital de Savè, a ajouté le ministre.

Les causes de l'accident n'étaient pas précisées dimanche soir et des opérations de repêchage du bus étaient en cours. Le ministre a affirmé que "tous les moyens" étaient déployés pour retrouver les disparus. Le plan d’organisation des secours (ORSEC) a été immédiatement déclenché sur instruction du président béninois, mobilisant les services de secours, de sécurité et de santé pour les opérations de sauvetage, de recherche et de récupération de l’épave, écrit l'agence presse africaine APA News.

La compagnie STM, à laquelle appartenait le bus accidenté, a de son côté présenté dans un communiqué ses condoléances aux familles sans donner de bilan, se disant "dans l'attente des conclusions officielles".

