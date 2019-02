Bénin : verdict dans le scandale financier d'ICC Services

Le verdict est tombé dans la nuit. A Porto Novo, la capitale politique du Bénin, la cour de répressions des infractions économiques a enfin mis un terme au procès ICC-Services. Après pas moins de 9 ans d'enquête et de procédures.



Le scandale financier avait éclaté en 2010. ICC Services attirait des épargnants avec la promesse de rendement record. Mais le système s'est effondré.



Quelque 150 000 personnes ont perdu toutes leurs économies dans cette affaire Madoff à la béninoise. Comme cet entrepreneur reconverti en jardinier qu'avait rencontré TV5MONDE en 2017.



Ce scandale énorme a secoué le Bénin. Des vies ont été brisées. L'affaire a jeté une ombre sur la présidence Yayi Boni. Beaucoup accusant le pouvoir de l'époque de complicité avec les escrocs, mais jusque ici aucun politique n'a été inquiété par la justice.



Les principaux responsables de ICC service ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et leurs biens saisis devraient servir à rembourser les victimes.

Jeudi, le parquet assurait que le dossier n'était pas clos et que d'autres poursuites suivraient.