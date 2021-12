Bennacer – Kessié, un duo qui vous veut du bien

« Je suis content pour Pioli : avec son 4-2-3-1, il a réussi à changer l’équipe grâce à Bennacer et Kessié. Ces deux joueurs n’ont rien à voir avec ceux qui sont passés par le milieu de terrain avant eux » : voilà comment Adriano Galliano, l'ancien président du Milan AC a parlé du duo Bennacer – Kessié dans une interview accordée à Sky Italia. L'Algérien et l'Ivoirien ont solidifié l'ossature du onze lombard. Depuis sa mise en place en février dernier dans un derby face à l'Inter, ce double-pivot n'a connu la défaite que deux fois en championnat. Plus qu'une colonne vertébrale, ce duo africain est le cœur, le poumon et la tête du jeu rossonero voulu par l'entraîneur Stefano Pioli.



Très complémentaires, Franck Kessié et Ismaël Bennacer sont capables de tout faire sur le terrain. Là où le Fennec simplifie les transitions, l'Elephant gagne des duels à répétition. Ils sont aussi tranchants dans les efforts défensifs qu'efficaces dans les projections offensives. Ensemble, ils alimentent les attaquants en ballons et protègent la défense. Leur volume de jeu permet un excellent quadrillage du terrain, leurs automatismes, une emprise totale sur le jeu. L'un assure toujours les arrières de l'autre. Et alors que Franck Kessié s'est montré le plus décisif cette saison avec quatre buts et trois passes décisives, c'est bien la gestion de la verticalité d'Ismaël Bennacer qui permet à Milan de proposer un jeu irrésistible depuis la reprise de la Serie A. Devenus incontournables, ils ne laissent que très peu de place à Sandro Tonali, la recrue phare du mercato estival milanais.

Deux joueurs rompus à la Serie A

Il faut dire que l'équilibre milanais dépend de ces deux joueurs de 23 ans. Pour trouver cette justesse, il a fallu du temps. Beaucoup de temps. Mais une fois adaptés l'un à l'autre, les deux joueurs francophones ont réussi à franchir un cap pour donner le meilleur d'eux-mêmes. « Franck et moi jouons ensemble depuis maintenant un an. On parle français sur le terrain, c'est simple de se comprendre. On se connaît bien et c'est très facile d'être associés », expliquait Bennacer à Milan TV avant le match de Ligue Europa à Lille le mois dernier. Infatigables, les deux milieux de terrain grattent énormément de ballons mais enchaînent aussi les courses vers l'avant. Ils ont un énorme impact physique en plus d'une expérience du football italien.



Avant de rejoindre San Siro, les deux Africains étaient déjà rompus à la Serie A. Bennacer est arrivé en 2019 contre 16 millions d'euros après deux saisons à Empoli alors que Kessié a fait ses débuts dans le football italien en Serie B avec Cesena en 2015. Depuis, le natif d'Ouragahio a joué une saison pleine à l'Atalanta Bergame et il a surtout convaincu le Milan de l'acheter après deux saisons en prêt entre 2017 et 2019. L'opération avait été estimée à 24 millions d'euros. Ces deux internationaux pèsent 69 sélections à eux deux dont une où ils ont été mis aux prises. C'était en quart de finale de la CAN 2019, avant que l'Algérie de Bennacer ne soit sacrée. Depuis, ils ont toujours été dans le même camp. Pour le plus grand bonheur du Milan AC.