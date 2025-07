Beyoncé et le pape détournés pour nourrir le culte du chef de la junte du Burkina

À en croire des vidéos virales qui circulent sur internet, le chanteur américain emprisonné R. Kelly, Beyoncé et le pape Léon XIV sont d'accord sur un point: le chef de la junte du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est un dirigeant fantastique.

Ces images détournées sont la tête de pont d'une campagne de désinformation menée depuis plusieurs semaines par la junte burkinabè pour héroïser son chef, loin des violences jihadistes qui endeuillent son pays et de la répression des voix discordantes.

Mêlant propagande et contenus générés par intelligence artificielle (IA), elles se sont intensifiées depuis avril et ont été particulièrement relayées dans des pays anglophones d'Afrique de l’Ouest.

L'une des vidéos, visionnée plus de deux millions de fois depuis mai, montre le chanteur américain R. Kelly, actuellement emprisonné pour trafic sexuel en Caroline du Nord, chanter depuis sa prison, au piano et les larmes aux yeux, une ode en anglais au capitaine Traoré.

Il y célèbre un homme "debout" qui "a tout risqué" et "se bat pour la paix dans sa terre natale", entre deux images de synthèse du leader burkinabè menant ses troupes au combat.

Dans une autre chanson en anglais vue près de 100.000 fois depuis mai, la star américaine Beyoncé pleure dans une église, sur une plage ou dans une forêt en flammes, en appelant à protéger le capitaine Traoré, "la voix des faibles" et "le capitaine de notre vaisseau".

Le pape Léon XIV est également mis à contribution: des images détournées le montrent répondant à une supposée lettre du capitaine Traoré, où il dit avoir "entendu le cri d’un continent blessé par l’abandon et l’exploitation".

"Culte de la personnalité"

"Ces campagnes d'influence et de désinformation visent à étendre le culte de la personnalité autour du capitaine Traoré vers les voisins anglophones du Burkina Faso", explique à l'AFP un chercheur américain sous couvert d'anonymat.

Manifestation de soutien au chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, le 30 avril 2025 à Ouagadougou, au Burkina Faso AFP/Archives

Et à détourner l'attention de l'incapacité du leader de la junte, à tenir son engagement, pris en prenant le pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, de reprendre le contrôle du pays en six mois face aux jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

Les attaques se sont depuis multipliées, faisant des milliers de morts, avec un pic entre mars et avril derniers, période marquée aussi par l’arrestation d’officiers accusés d'une tentative de putsch. Soit peu de temps avant le lancement de la campagne à la gloire du capitaine Traoré.

Parallèlement, des campagnes de désinformation sont apparues dans plusieurs pays anglophones africains après que le général américain Michael Langley, alors chef du commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), a accusé la junte de détourner les ressources minières pour financer sa sécurité. Des propos dénoncés par les autorités burkinabè, mais aussi par leurs voisins et alliés du Niger et du Mali.

"Armée numérique"

Des activistes et influenceurs anglophones, en Afrique et même aux Etats-Unis, ont relayé de la désinformation, notamment pour dénoncer Langley et magnifier Traoré.

"La manipulation informationnelle est devenue un levier de conservation du pouvoir et de légitimation de la présence de la junte", analyse un spécialiste burkinabè en influence informationnelle, qui préfère garder l'anonymat pour raisons de sécurité.

Le général américain Michael Langley, chef du commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), le 31 mai 2024 à Tan-Tan, au Maroc AFP/Archives

Si "certains influenceurs se sont auto-saisis de cette campagne pour en faire un fonds de commerce, d'autres ont été contactés par le dispositif d'influence informationnelle de la junte", ajoute-t-il.

Selon lui, la junte dispose de groupe de cyber-militants qui "fonctionnent comme une armée numérique" avec "à leur tête le militant Ibrahima Maïga, installé aux Etats-Unis".

"Ils relaient un narratif anti-impérialiste, qui présente le capitaine Traoré comme celui qui va sauver le Burkina et l'Afrique du néocolonialisme de l'Occident, ajoute-t-il. Et leur narratif "arrange la Russie, qui l'amplifie à son tour".

"Connexions russes"

"Certains rapports ont établi des connexions russes dans la récente poussée de ces opérations de désinformation", observe le chercheur américain, précisant que la campagne pro Traoré cible le Ghana et particulièrement le Nigeria, un géant dont la déstabilisation "aurait des effets significatifs sur la région".

Un portrait du président russe Vladimir Poutine lors d'une manifestation de soutien au chef de la junte, le capitaine Ibrahim Traoré, le 20 janvier 2023 à Ouagadougou, au Burkina Faso AFP/Archives

"Les médias au Burkina et au Togo ont accepté de l'argent d'agents liés à la Russie pour relayer ces campagnes", soutient le journaliste nigerian Philip Obaji, spécialiste des opérations d'influence russes.

Au Burkina, la junte a chassé les médias internationaux du pays et les journalistes locaux s'autocensurent, craignant d'être arrêtés et envoyés au front pour lutter contre les jihadistes comme cela est arrivé à certains de leurs confrères.

Des Burkinabè de la diaspora s'efforcent de démentir le narratif de la junte, en relayant par exemple sur les réseaux sociaux les revendications d'attaques de groupes jihadistes.

Mais au Burkina, commenter ou partager ces publications est assimilé à une apologie du terrorisme, passible de peines d'emprisonnement de un à cinq ans.