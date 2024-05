Biden aux petits soins avec son homologue kényan Ruto

Le président américain Joe Biden et son homologue kényan William Ruto participent à une conférence de presse à la Maison Blanche le 23 mai 2024

Des tables couvertes d'orchidées, une promotion diplomatique mais pas vraiment d'avancées sur Haïti: Joe Biden a été aux petits soins jeudi pour le président kényan William Ruto.

Pour prouver toute sa considération à celui qu'il considère comme un allié privilégié face aux ambitions russes et chinoises en Afrique, le président américain va promouvoir le Kenya au rang d'"allié majeur non-membre de l'Otan".

"C'est l'aboutissement d'années de collaboration", a-t-il dit lors d'une conférence de presse commune à la Maison Blanche.

Il s'agira du premier pays d'Afrique subsaharienne à recevoir ce titre qui confère aux Etats concernés - 18 jusqu'ici - des privilèges militaires et diplomatiques.

Les deux dirigeants ont été interrogés à plusieurs reprises sur l'envoi d'une force kényane en Haïti, mais n'ont pas fait d'annonces concrètes sur le début de la mission internationale censée ramener un peu de stabilité et de sécurité dans le pays.

La force emmenée par Nairobi, et fortement encouragée par les Etats-Unis, peut "briser" les gangs, a assuré William Ruto.

Partenariats

Il est le premier dirigeant africain depuis 2008 à avoir les honneurs d'une visite d'Etat, le plus haut degré de faveur diplomatique, à Washington.

Washington et Nairobi ont lancé de nouveaux partenariats dans la santé, notamment dans la lutte contre le paludisme et le sida, dans l'éducation, ou encore dans la transition énergétique.

Le président américain Joe Biden et le président kényan William Ruto lors d'une visite d'Etat à la Maison Blanche le 23 mai 2024 AFP

La Maison Blanche a aussi fait état de "progrès importants" vers un accord bilatéral de partenariat commercial stratégique, avec pour objectif de le signer avant la fin de l'année.

Les deux gouvernements ont aussi lancé un appel sur la dette souveraine, afin, selon le président américain, de permettre "aux pays étranglés par la dette" d'avoir accès "à plus de financements privés, et à "des pratiques de prêt transparentes, durables et accessibles."

Le premier créancier du Kenya est la Chine, qui a lancé sur tout le continent africain de grands projets d’investissement, assortis dans certains cas de créances très lourdes voire insurmontables pour les pays concernés.

William Ruto, qui s'était rendu à Pékin en octobre dernier, a par ailleurs fait part de sa "profonde inquiétude" face au recul des valeurs démocratiques dans le monde.

Le président kényan a estimé que les Etats-Unis avaient désormais l'occasion de "revoir complètement leur stratégie pour l'Afrique et de renforcer leur soutien" au continent.

L'administration Biden assure avoir de grandes ambitions en Afrique, que Washington a négligée ces dernières années.

Au contraire de son homologue chinois Xi Jinping, et bien qu'il l'ait promis, Joe Biden ne s'y est toutefois pas rendu en voyage officiel.

Gospel et country

William Ruto a aussi appelé Washington à prolonger un accord qui ouvre le marché américain à plusieurs pays africains, le "African Growth and Opportunity Act", qui doit expirer en 2025.

Il a enfin plaidé pour soutenir les efforts du Kenya en matière de paix et de sécurité face aux crises dans la Corne de l'Afrique ainsi que dans la région des Grands Lacs.

Le président américain Joe Biden et le président kényan William Ruto lors d'une visite d'Etat à la Maison Blanche le 23 mai 2024 AFP

Kenya et Etats-Unis sont "unis contre le terrorisme de l'Etat islamique et des shebab en Afrique de l'Est", a affirmé Joe Biden.

En plus de la Chine, les Etats-Unis font aussi face en Afrique à la Russie, qui avance ses pions sur le plan militaire. Le Niger vient par exemple de réclamer le départ des troupes américaines sur son sol, tout en nouant une coopération militaire avec Moscou.

La visite d'Etat de William Ruto doit se conclure par un dîner de gala.

Les 500 invités se retrouveront dans un vaste pavillon dressé sur les pelouses de la Maison Blanche, autour de tables couvertes de roses américaines et d'orchidées africaines.

Au menu: un consommé de tomates, du homard, du gospel et de la country.