Blinken apporte son soutien au Niger, pays stable dans un Sahel en crise

Le secrétaire d'Etat Antony Blinken est arrivé jeudi au Niger pour apporter son soutien à ce pays stable dans une région en proie à la violence jihadiste où la Russie marque des points.

M. Blinken est le premier chef de la diplomatie américaine à se rendre dans l'ancienne colonie française, base militaire-clé pour les forces occidentales dans leur lutte contre les jihadistes au Sahel.

Avant de s'entretenir avec le président Mohamed Bazoum, il a commencé sa visite par une rencontre avec des jihadistes repentis qui bénéficient d'un programme de réinsertion financé à hauteur de 20 millions de dollars par les Etats-Unis.

Ce programme est sur le point d'offrir à ces ex-jihadistes "un meilleur choix" et "de notre point de vue, c'est véritablement un modèle" pour la région, a déclaré le chef de la diplomatie américaine après cette rencontre.

Il devrait annoncer davantage de soutien américain au Niger, pays enclavé qui est l'un des plus pauvres de la planète.

Mercredi, en Ethiopie, M. Blinken a affirmé que ses déplacements dans les deux pays étaient parties intégrantes de l'engagement du président Joe Biden à être "à fond pour l'Afrique avec l'Afrique".

"Cela signifie que les Etats-Unis sont attachés à des partenariats profonds, réactifs et authentiques sur le continent", a expliqué M. Blinken.

L'administration Biden souhaite s'engager davantage pour y contrer les influences croissantes de la Chine et - plus récemment - de la Russie.

Le Mali, pays frontalier du Niger et dirigé par des militaires putschistes, s'est rapproché de la Russie et a rompu l'alliance militaire avec la France et ses partenaires dans la lutte anti-jihadiste.

Les occidentaux affirment que des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner se trouvent au Mali, ce que Bamako nie, parlant d'instructeurs russes.

En février, le Mali était l'un des six pays à avoir soutenu la Russie en votant contre une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU exhortant Moscou à se retirer de l'Ukraine, à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion.

Un autre voisin du Niger, le Burkina Faso, lui aussi dirigé par des putschistes et confronté à la violence jihadiste, s'est également rapproché de la Russie et a exigé le départ de 400 soldats français des forces spéciales basés à Ouagadougou.

Dans ce contexte, le Niger est devenu un allié essentiel de la France dans ses efforts militaires en Afrique de l'Ouest: un millier de soldats y sont stationnés.

Les Etats-Unis ont également construit et exploitent la Base aérienne 201 au centre de ce pays désertique, utilisée pour piloter des drones destinés à attaquer et surveiller des jihadistes.

- "Exemple positif " -

L'histoire du Niger indépendant a été marquée depuis 1974 par une série de coups d'Etat dont le dernier a eu lieu en 2010. Le pays a retrouvé la stabilité en 2011 après l'élection de Mahamadou Issoufou qui s'est retiré en 2021 après celle de Mohamed Bazoum, première passation de pouvoir pacifique entre deux présidents élus.

L'action du président Bazoum a été saluée à Washington, notamment lors d'un sommet des dirigeants africains organisé par Joe Biden dans la capitale américaine en décembre.

Une haute responsable américaine voyageant avec M. Blinken a déclaré que ce déplacement visait à soutenir les efforts du président Bazoum qui critique l'action du groupe Wagner.

"Nous pensons qu'ils font les bons choix pour faire face aux types de menaces communes à travers le Sahel. Nous essayons donc de mettre en évidence un exemple positif", a déclaré cette responsable, ajoutant que Washington souhaitait aider Niamey à "professionnaliser" ses forces armées.

"Franchement, le Niger est dans une position très difficile" a-t-elle poursuivi, mais "malgré tous ces défis, les autorités essaient vraiment de faire ce qu'il faut".

Antony Blinken a eu jeudi matin des pourparlers à Addis Abeba, capitale éthiopienne et siège de l'Union africaine (UA), avec les dirigeants de l'organisation continentale, dans le cadre des efforts de l'administration Biden pour faire preuve d'égards envers la région et éviter les perceptions d'un rôle autoritaire des Etats-Unis.