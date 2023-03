Blinken en Ethiopie la semaine prochaine pour faire avancer la paix

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rendra la semaine prochaine en Ethiopie, où il s'efforcera d'aider à consolider un fragile accord de paix et à jauger de la revitalisation des relations entre les Etats-Unis et leur allié éthiopien, a annoncé vendredi le département d'Etat.

M. Blinken se rendra également au Niger, où il participera notamment, pour la toute première visite dans le pays d'un secrétaire d'Etat américain, à des discussions sur la coopération sécuritaire dans la région du Sahel.

A Addis Abeba mercredi et jeudi, il conduira notamment des entretiens sur la mise en oeuvre de l'accord de paix du 2 novembre au Tigré et il rencontrera des partenaires humanitaires et des acteurs de la société civile pour parler de sécurité alimentaire et droits humains, selon un communiqué du département d'Etat.

Cet accord de paix est intervenu après deux ans d'une guerre entre le gouvernement éthiopien et les rebelles du Tigré qui a ravagé cette région septentrionale de l'Ethiopie.

- Tigré -

L'accord de paix du 2 novembre à Pretoria, en Afrique du Sud, prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications vers cette région coupée du monde depuis mi-2021.

Le bilan précis de ce conflit jalonné d'exactions, qui s'est déroulé largement à huis clos, est inconnu. L'envoyé de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique, Olusegun Obasanjo, a déclaré mi-janvier que jusqu'à 600.000 personnes auraient été tuées.

Les accès au Tigré étant restreints, il est impossible de vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain.

Depuis la signature de l'accord de Pretoria, le courant a été rétabli dans certaines parties du Tigré, ainsi que les liaisons aériennes.

Les Etats-Unis s'étaient aussi félicités en janvier d'un début de retrait des troupes érythréennes du nord de l'Ethiopie.

Le communiqué américain ne fait pas mention d'une rencontre avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, avec qui Washington entretient des relations compliquées, même si une telle rencontre paraît probable.

Les relations entre Washington et Addis Abeba se sont tendues après la décision de M. Ahmed, Prix nobel de la Paix, de lancer cette offensive au Tigré en 2020.

"Ce que nous cherchons à faire, c'est de refaçonner notre engagement avec l'Ethiopie", a déclaré à des journalistes Molly Phee, en charge de l'Afrique au département d'Etat.

Mais "pour aller de l'avant, nous attendons d'autres mesures de l'Ethiopie afin d'aider à rompre le cycle de violences politiques ethniques qui ont ramené le pays des décennies en arrière", a-t-elle dit.

Pour Cameron Hudson, expert de l'Afrique au Center for Strategic and International Studies à Washington, un débat a lieu au sein de l'administration du président Joe Biden entre ceux qui prônent de raviver cette relation et ceux qui insistent sur la situation des droits humains en Ethiopie, de multiples exactions y ayant été commises.

"C'est un peu une mission d'exploration. Il y a un débat au sein de l'administration et je pense que M. Blinken veut voir de lui-même", juge l'expert.

M. Blinken doit également y rencontrer le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans la foulée du sommet qui a réuni le président américain et les dirigeants africains en fin d'année dernière à Washington.

Les Etats-Unis y avaient fait part de leur volonté de renforcer leur présence sur le continent face à la concurrence de la Chine et Joe Biden avait affiché son souhait de se rendre en Afrique cette année.

- Première historique -

Le déplacement de M. Blinken au Niger intervient lui au moment où la Russie tente, en pleine guerre contre l'Ukraine, de damer le pion aux Occidentaux dans la région et sur fond d'une présence accrue sur le continent du groupe de mercenaires russes Wagner.

Il s'agira de la toute première visite d'un chef de la diplomatie américaine dans ce pays clé dans la lutte contre le jihadisme.

Dans la capitale nigérienne Niamey jeudi et vendredi, le secrétaire d'Etat aura des entretiens avec le président du Niger Mohamed Bazoum, ainsi qu'avec son homologue Hassoumi Massaoudou, précise le département d'Etat.

A son programme figure aussi une rencontre avec des jeunes affectés par les nombreux conflits dans la région.