"Blocus" djihadiste dans l'ouest du Mali : transports et échanges avec le Sénégal perturbés

Les djihadistes du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) ont imposé un "blocus" de zones de l'ouest du Mali, ont affirmé vendredi 5 septembre à l'AFP des opérateurs économiques maliens.

Le
05 Sep. 2025 à 19h49 (TU)
Par
TV5MONDE
AFP
Cette vidéo montre le personnel de sécurité malien détenant un homme, après que l'armée malienne a déclaré qu'un camp d'entraînement militaire dans la capitale Bamako a été attaqué le 17 septembre 2024. AP.

Ces opérations ont rapporté des attaques contre des véhicules de transport et des perturbations des échanges avec le Sénégal d'où proviennent des produits essentiels comme le carburant.

Le Mali, pays pauvre enclavé, importe l'essentiel de ses produits. Par le nord passent notamment ceux convoyés par la route depuis le port de Dakar jusqu'à Bamako. D'autres arrivent de Mauritanie. Des marchandises sont aussi acheminées à partir du port ivoirien d'Abidjan, au sud du pays.

Le GSIM a annoncé mercredi 3 septembre au soir la mise en place un blocus sur les régions maliennes de Kayes et de Nioro (ouest), des zones frontalières respectivement du Sénégal et de la Mauritanie.

Le groupe djihadiste veut empêcher l'entrée de carburant importé, notamment du Sénégal et a menacé les transporteurs de brûler leurs camions-citernes ou de tuer les chauffeurs.

Multiplication des attaques 

Il multiplie depuis plusieurs semaines les attaques contre des cibles économiques et industrielles, en vue d'affaiblir la junte au pouvoir au Mali. À Nioro du Sahel, localité de la région de Nioro, "les accès à la ville sont fermés" à cause du blocus des djihadistes, a indiqué vendredi à l'AFP un habitant.

"Nous amenons le carburant du Sénégal généralement, mais avons préféré arrêter pour le moment nos activités. Les djihadistes ont brûlé déjà des bus et nous ne voulons pas subir des dégâts", a déclaré à l'AFP un responsable d'une société malienne de transport.

Un chef d'une compagnie transportant des passagers entre Bamako et Dakar via Kayes a dit à l'AFP avoir également "arrêté ses activités jusqu'à nouvel ordre, compte tenu de la situation sécuritaire". Les deux se sont exprimés sous couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité. 

"L'Etat est en train de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des biens et des personnes sur l’axe routier" Bamako-Dakar, a affirmé à l'AFP une source proche du ministère chargé des Transports.

