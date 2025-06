Boualem Sansal: l'heure du jugement en appel pour l’écrivain franco-algérien

Boualem Sansal va connaître ce mardi 1er juillet son jugement en appel après avoir été condamné, pour "atteinte à l'unité nationale", à cinq ans de prison et 500000 dinars algériens d'amende, en première instance le 27 mars.

On lui reproche notamment ses déclarations en octobre 2024 au média français d'extrême droite Frontières, où il estimait que l'Algérie avait hérité sous la colonisation française de territoires appartenant jusque-là au Maroc.

Le 24 juin lors d'une audience devant la Cour d'appel d'Alger, le Parquet a requis cette fois 10 ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain.

"Où est-ce qu'on va comme ça?"

"C'est de la littérature. La Constitution algérienne garantit la liberté d'expression et de conscience. Cela n'a pas de sens", avait alors expliqué Boualem Sansal à propos de ses déclarations controversées, selon des propos rapportés par l'AFP présent lors de l'audience.

"La Constitution décrète la liberté d'expression et on fait un procès pour de la littérature. Où est-ce qu'on va comme ça?", avait-il ajouté.

L'écrivain, âgé de 80 ans et atteint d'un cancer de la prostate, selon ses proches, fait l'objet d'une âpre lutte diplomatique entre l'Algérie et la France depuis son arrestation à Alger le 16 novembre.

Jusqu'à présent, les multiples demandes de libération ou d'une grâce du président algérien, Abdelmajid Tebboune, en faveur de Boualem Sansal provenant de France, y compris du président Emmanuel Macron en personne, sont restées lettre morte.

L'espoir d'une grâce?

Il n'est pas rare que les autorités algériennes procèdent à des grâces présidentielles lors de grandes fêtes nationales comme le 5 juillet, jour de la fête de l’Indépendance, ou le 1er novembre, jour de la fête de la Révolution.

En 2020, c'était près de 3500 détenus dont la peine avait été raccourcie. En 2022, plus de 1000 individus avaient bénéficié d'une grâce à l'occasion de l'avènement du mois de Ramadan en avril, et près de 15000 le jour de l'indépendance.

La dernière grâce du président Abdelmadjid Tebboune remonte à novembre 2024. Elle a permis au journaliste Ihsane El Kadi, condamné en appel en juin 2023 à sept ans de prison dont cinq ans ferme, de sortir de prison au bout de deux ans d'emprisonnement.

Le journaliste, dirigeant d’un des derniers groupes de presse privés d’Algérie (Interface Médias, qui comprend Radio M et le site d’information Maghreb émergent) était poursuivi pour « financement étranger de son entreprise » dans le but « de se livrer à des activités susceptibles de porter atteinte à la sûreté de l’État ».

Son arrestation avait suscité une vague de solidarité parmi ses collègues et les militants des droits humains en Algérie et en Europe. Une pétition lancée par l’ONG Reporters sans frontières pour obtenir sa libération avait recueilli plus de 10 000 signatures.