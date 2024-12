Bousculades mortelles en Guinée, une maladie inconnue en RDC, Netumbo Nandi-Ndaitwah élue présidente en Namibie : le Récap' Afrique

🌍 L’actu en bref

🇬🇳 En Guinée, au moins 56 personnes ont été tuées dimanche 1ᵉʳ décembre dans des “bousculades mortelles” lors d’un match d’un tournoi organisé par le pouvoir militaire à Nzérékoré, la deuxième plus grande ville du pays. La situation a dégénéré à la 83e minute quand l’arbitre avait sifflé un pénalty en faveur de l’équipe locale. Une décision qui a provoqué la fureur des supporters de l’équipe adverse, Labé. Après des pierres jetées, le terrain a été vite envahi, créant un mouvement de foule meurtrier sous l’observation de la délégation gouvernementale présente.

🇳🇦 La Namibie a élu sa première femme présidente, Netumbo Nandi-Ndaitwah, 72 ans. L'actuelle vice-présidente issue du parti au pouvoir a été élue dès le premier tour avec 57,31% des suffrages, a annoncé mardi soir la commission électorale du pays. Les élections présidentielle et législatives du 27 novembre ont dû être prolongées à deux reprises en raison de problèmes logistiques et techniques, avec notamment une pénurie de bulletins de vote.

🇨🇩 En RDC, une maladie dont l’origine est “encore inconnue” a tué au moins 79 personnes depuis fin octobre dans la province du Kwango, a indiqué, mercredi 4 décembre, le ministère de la Santé du pays sur Facebook. Cette maladie présentée comme "un événement de santé publique inconnu" provoque fièvre, maux de tête et toux. Elle touche jusqu’ici des personnes de tout âge y compris des enfants. Une équipe d’épidémiologistes a été envoyée sur place par l’OMS.

🇸🇳 Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé avoir préféré rester à la tête du gouvernement plutôt que de devenir président de l’Assemblée nationale après la victoire de son parti aux dernières législatives. Il a également indiqué qu’il renonçait à son mandat de député.

🇧🇪 L’État belge a été condamné, lundi 2 décembre, en tant qu’ancien pouvoir colonial au Congo (l’actuelle République démocratique du Congo) pour l’enlèvement à leurs mères et le placement forcé de cinq fillettes métisses avant l’indépendance de 1960. Ce verdict renverse ainsi le jugement de première instance. La cour d’appel de Bruxelles a estimé que les faits n’étaient pas prescrits et que ces "enlèvements systématiques" basés sur l'origine constituaient "un crime contre l'humanité", conformément au droit international applicable en 1946.

🇨🇫 Un monument à la gloire d'Evguéni Prigojine, l'ex-patron du groupe de mercenaires russes Wagner décédé en 2023, a été inauguré devant la Maison russe de Bangui. Mais la statue divise dans la capitale centrafricaine.

📺 Dans le JTA :

C'est son premier et dernier voyage officiel en Afrique avant de quitter la Maison-Blanche. Joe Biden a effectué une visite d'État en Angola du lundi 2 au mercredi 4 décembre 2024. Le président américain a notamment annoncé un fond d'un milliard de dollars pour les populations africaines déplacées par les sécheresses historiques.

Des centaines d'enfants burundais partent chaque année illégalement travailler dans des champs en Tanzanie voisine, où ils sont exploités. Mais le calvaire continue lorsqu'ils sont retrouvés par les autorités.

Des affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 se déroulent dans les territoires de l'est de la RDC, malgré la signature d'un cessez-le-feu signé en août dernier entre la RDC et le Rwanda.

Une semaine après l'annonce de la rupture des accords de défense avec la France, les autorités de la ville d'Abeché ont organisé une manifestation de soutien au gouvernement pour réclamer le départ des troupes françaises.

🛜 Sur notre site :

Le Sénégal et le Tchad ont annoncé, à quelques heures d'intervalle, le départ des militaires français de leur sol. Paris préparait depuis longtemps une "réorganisation" militaire en Afrique.

🎵 L’instant culture

Le Festival Africolor célèbre sa 36e édition avec Sahravane et une rencontre musicale inédite entre la chanteuse phare du sud algérien, Souad Alsa, et le pianiste cubain, Omar Sosa. Un concert autour des rites et chants de la musique de la région de la Saoura, des chants féminins du désert connectés aux racines afro-cubaines et aux notes jazz d'Omar Sosa.

🎞️ [LeMémo] de la semaine

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019, le clergé du monde entier montrait sa solidarité. En Côte d'Ivoire, en République centrafricaine ou encore en République démocratique du Congo, TV5MONDE avait recueilli les réactions de la communauté catholique. Reportage.

