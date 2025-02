Bukavu aux mains du M23, Trump gèle le financement de l'USAID, du rock ivoirien cartonne sur les réseaux... le Récap’ Afrique de la semaine

🌍 L'actu en bref

🇨🇩 Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu en RD Congo est contrôlée depuis dimanche 16 février par le groupe armé M23 allié à l'armée rwandaise. La vie a repris timidement dans le centre-ville de Bukavu après les pillages du week-end.

🇨🇩 Conflit dans l'est de la République démocratique du Congo : où en est la situation militaire et humanitaire ? Le groupe armé du M23 continue son offensive dans l'est de la République démocratique du Congo, ce mardi 19 février 2025, après la prise de Bukavu, capitale du Sud-Kivu, le week-end dernier.

🇹🇬 Le parti présidentiel au Togo a obtenu 34 des 41 sièges de sénateurs, a annoncé, dimanche 16 février 2025, la Commission électorale. La mise en place du Sénat constitue la dernière étape de la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle vivement critiquée par l'opposition.

📺 Dans le JTA

Alors que le M23 a investi la ville de Goma depuis trois semaines, c’est une toute autre ambiance à la frontière, mais coté rwandais. Dans la ville de Gisenyi, les violences semblent loin et Congolais et Rwandais se réunissent dans les bars pour écouter de la musique.

Le championnat des arts culinaires et de la pâtisserie s'est achevé en fin de semaine dernière à Hammamet, en Tunisie. Retour sur cet événement international où les gastronomies du Maghreb, en particulier, sont mises à l'honneur.

Le Kenya est confronté à une épidémie de violences contre les femmes de tous âges. Alors, des retraitées apprennent à se défendre contre de potentiels agresseurs.

Avec 25% de ses noix brutes de cajou consommées dans le monde, le pays peut se targuer d'être le premier exportateur mondial. Pourtant, les producteurs ne voient pas ces bénéfices. Pour faire valoir ces produits, les responsables de la filière ont organisé à Abidjan le premier salon de la noix de cajou.

🛜 Sur notre site

L'administration Trump entend mettre fin au budget de USAID, l'Agence d'aide au développement international des États-Unis. Sur les dix premiers pays qui bénéficient le plus des aides américaines, six sont africains. Décryptage sur les conséquences pour l'Afrique

(Re)lire : Suspension de USAID : quelles conséquences pour l'Afrique ?

Le nouveau président américain, Donald Trump, a gelé la plupart des programmes d'aide étrangère fin janvier, dont Pepfar, un programme de lutte contre le VIH. Au Kenya, cette décision a un effet déjà "dévastateur" sur les personnes vivant avec le virus.

(Re)lire : Le gel de l'aide américaine menace déjà les personnes séropositives au Kenya

L'ancien Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth, au pouvoir de 2017 à 2024, a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

(Re)lire : À Maurice, l'ancien Premier ministre arrêté dans une enquête pour blanchiment d'argent

🎵 L’instant culture

Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles présente une rétrospective majeure dédiée à un siècle de peinture figurative panafricaine. Visite guidée dans la page Culture

📱 Sur nos réseaux sociaux

🇨🇮 Toto le Banzou et Arii cartonnent sur les réseaux sociaux avec leur titre “Stabilise, rentabilise”. Le duo s’essaie au rock ivoirien et mêle français, baoulé et anglais. Si le genre musical connaît un renouveau avec cette chanson, auparavant d’autres artistes ivoiriens ont mélangé leurs sonorités au rock et à la country.

☢️ Le 13 février 1960, l’armée française fait exploser une bombe nucléaire au-dessus du Sahara algérien. Aujourd’hui, la région en subit encore les impacts, mais les conséquences ont été peu documentées. Explications

🎞️ [LeMémo] de la semaine

Le célèbre réalisateur malien Souleymane Cissé s'est éteint mercredi 19 février 2025 à Bamako. Il était âgé de 84 ans. En 2009, Lise-Laure Etia était allée à sa rencontre. Il évoquait avec sa monteuse Andrée Davanture leur engagement dans la liberté de la production cinématographique africaine.