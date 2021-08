Burkina Faso : des attaques font une dizaine de morts dans le nord du pays

"Dans la soirée de mercredi, des individus armés non identifiés ont perpétré une série d’attaques dans le nord, faisant une dizaine de morts parmi les populations locales", a indiqué, jeudi, une source sécuritaire.

Un responsable régional des Volontaires de la défense de la patrie (VDP, supplétifs civils), a confirmé ces attaques commises dans les régions du Sahel et du Centre Nord.



"Plusieurs corps ont été retrouvés" dans des hameaux et villages "de la commune de Markoye, après le passage d'individus armés", a notamment expliqué cet homme, engagés dans la lutte antidjihadiste aux côtés des forces de défense et de sécurité burkinabè.

Il a affirmé que ces attaques avaient également ciblé les VDP, dont un membre a été tué.

Créés en décembre 2019, les VDP interviennent aux côtés de l'armée pour des missions de surveillance, d'information et de protection après une formation militaire de 14 jours.

Ils font également office de pisteurs et sont souvent engagés dans des combats au prix de lourdes pertes. Selon un décompte de l’AFP, ils déplorent plus de 200 morts dans leurs rangs depuis 2020.

Les attaques concernent les villages de Badnoogo et Bassian, les hameaux de Tokabangou et Gadba, dans la région du Sahel non loin de la frontière du Niger, ainsi que la commune de Pensa, dans la région du Centre Nord.

"Des concessions (propriétés) ont été incendiées par les assaillants", a par ailleurs affirmé un habitant.



1,3 millions de déplacés

Depuis 2015, le pays fait face depuis 2015 à des attaques djihadistes régulières et meurtrières. Sont particulièrement touchées les régions du nord et de l'est proches du Mali et du Niger, également confrontés à des assauts similaires.

Ces offensives, souvent couplées à des embuscades sont attribuées aux bandes djihadistes affiliés au groupe Etat islamique (EI) et à Al-Qaïda. Elles ont fait plus de 1.500 morts et contraint plus de 1,3 million de personnes à fuir leurs foyers.

Fin juillet, un soldat burkinabè et "plusieurs dizaines" de djihadistes avaient été tués lors d'une opération de l'armée visant à sécuriser la zone de Madjoari, à l’est du territoire, selon l'état-major de l'armée burkinabè. Au moins dix personnes, dont sept VDP, avaient également été tuées mi-juillet lors d'une attaque dans le nord du Burkina Faso.



