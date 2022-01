Burkina Faso : des militaires annoncent avoir pris le pouvoir. La situation en direct

9h30 : Macron condamne le coup d'État

Le président français Emmanuel Macron a annoncé qu'il condamnait le coup d'État militaire au Burkina Faso. "J'ai eu de premiers échanges avec les dirigeants de la région, j'en aurai dans les prochains jours", a déclaré Emmanuel Macron en marge d'un déplacement dans le Limousin.



"Très clairement, comme toujours, nous sommes au côté de l'organisation régionale qu'est la Cédéao pour condamner ce coup d'Etat militaire", a-t-il poursuivi.

9h00 : une lettre de démission publiée sur la RTB

La Radiodiffusion Télévision du Burkina a publié sur ses réseaux sociaux une lettre manuscrite, qui serait la lettre de démission du président Roch Marc Christian Kaboré. Cependant, il est difficile pour le moment de prouver l'authenticité de cette lettre.

20h00 : couvre feu instauré par les militaires

Un couvre-feu est instauré de 21h00 à 5H00 (locales et GMT) sur le tout le territoire selon le communiqué du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, commandant de la 3è région militaire.



18H30 : les militaires annoncent la fermeture des frontières et la suspension de la constitution

Un capitaine a également annoncé la fermeture des frontières à compter de 00h00 (GMT et locales), la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la suspension de la Constitution.

18H00 : des militaires annoncent sur la télévision nationale avoir "mis fin au pouvoir" du président Kaboré.

Des militaires burkinabés annoncent sur la télévision nationale "avoir mis fin" au pouvoir du président Kaboré. "Cette décision" doit permettre de remettre le pays "sur le bon chemin".

Lisant un communiqué signé du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) qui assure désormais le pouvoir. Un capitaine a également annoncé la fermeture des frontières à compter de 00h00 (GMT et locales), la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, ainsi que la suspension de la Constitution.



Des militaires burkinabés annoncent à la télévision nationale avoir pris le pouvoir. Capture d'écran.

17h30 : L'Union européenne et Washington demandent la libération "immédiate" du président du Kaboré.

L'Union européenne a appelé lundi à la libération "immédiate" du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dont des sources sécuritaires ont annoncé qu'il était détenu par des soldats qui se sont mutinés. Les Etats-Unis ont appelé lundi l'armée du Burkina Faso à la "libération immédiate" du président Roch Marc Kaboré et à "respecter la Constitution" et "les dirigeants civils" du pays.



17H00 : le parti du président Kaboré dénonce une "tentative avortée d'assassinat" du président.

Le parti du président du Burkina Faso, Roch Marc Kaboré, a dénoncé lundi une "tentative avortée d'assassinat" du chef de l'Etat, dont le sort restait peu clair après la mutinerie de soldats dans plusieurs casernes du pays.

Alors que le Burkina "s'achemine d'heure en heure vers un coup de force militaire", le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) dénonce également dans un communiqué "le saccage du domicile privé du chef de l'Etat" et "la tentative d'assassinat d'un ministre" dont il ne précise pas le nom.

16H00 : l'Union africaine condamne la "tentative de coup d'État".

L'Union africaine condamne la "tentative de coup d'État" au Burkina Faso. Elle se joint à la condamnation de la Cédéao. L'Union africaine appelle les différentes parties du pays" à dialoguer".

15H30 : la Cédéao suit avec une grande préoccupation" la situation au Burkina.



L'organisation suit "avec une grande préoccupation" l'évolution de la situation "caractérisée par une tentative de coup d'Etat", selon son communiqué. Elle "tient les militaires responsables de l'intégrité physique du président Roch Marc Christian Kaboré."

15H00 : le compte officiel twitter du président Kaboré demande aux mutins de déposer les armes.

Le compte officiel du président Kaboré demande aux soldats mutins de déposer les armes. La situation reste tres confuse sur le sort du président Kaboré.

Notre Nation vit des moments difficiles.

Nous devons en ce moment précis sauvegarder nos acquis démocratiques.

J'invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt Supérieur de la Nation.

C'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions.RK — Roch KABORE (@rochkaborepf) January 24, 2022



14H00 : une situation toujours confuse

#Mali-Burkina-Faso/Crise: D'après mes informations ,ce lundi 24/1/2022/ à 13 h TU, le Président du Burkina Faso R.M.C Kaboré n'est pas arrêté par les mutins.Selon l'expression consacrée, disons " situation confuse pour le moment", même si ces mutins sont assez visibles à Ouaga. — Serge Daniel (@SergeDa58898703) January 24, 2022



12h00 : aucune annonce officielle sur le sort de Kaboré.

Serge Daniel, correspondant de RFI au Mali, affirme que le président Kaboré n'a pas été arrêté par les soldats. Les soldats mutins sont fortement présents dans la capitale

La situation reste confuse au Burkina Faso. Aucune annonce officielle n'a eu lieu sur le sort du président Kaboré. La population attend la diffusion d'un communiqué. Les précisions de notre correspondante.



10H30 : le président du parlement serait également détenu.

Le président Kaboré, le chef du Parlement (Alassane Bala Sakandé) et des ministres sont effectivement aux mains des soldats" à la caserne Sangoulé Lamizana de Ouagadougou, a déclaré à l'AFP une source sécuritaire, information confirmée par une autre source des services de sécurité

10h : Confusion sur le sort du président Kaboré

Notre correspondante Fanny Noaro-Kabré est en direct de Ouagadougou dans le journal de 10h TU (même heure au Burkina Faso). La situation reste confuse selon notre correspondante. La foule se presse devant le siège de la télévision nationale et attend un communiqué qui permettrait de clarifier la situation.

9h30 : Le président Kaboré arrêté et détenu

Le président du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré est aux arrêts. Plusieurs sources sécuritaires le rapportent ce lundi 24 janvier au matin dans différents médias internationaux, dont TV5MONDE.

Des soldats se sont mutinés dimanche dans plusieurs casernes du Burkina Faso pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des "moyens adaptés" à la lutte contre les jihadistes qui frappent ce pays depuis 2015.

Cette nuit, des tirs avaient été entendus à Ouagadougou près de la résidence du président Roch Marc Christian Kaboré, ont rapporté des habitants à l'AFP.

Des tirs d’une grande intensité ont également été entendus par des résidents presque au même moment dans les camps militaires Sangoulé Lamizana et Baba Sy de la capitale Burkinabè.

Des soldats encagoulés ont pris position ce lundi 24 janvier au matin à Ouagadougou devant le siège de la télévision nationale du Burkina Faso, selon l'Agence France-Presse.

Un couvre-feu a été décrété dimanche soir à partir de 20H00 et jusqu'à 05H30 lundi dans tout le pays. Les écoles resteront fermées lundi et mardi, selon le gouvernement.

15h : Incendie du siège du parti au pouvoir

Le climat avec l'armée mais aussi avec la population est tendu. Selon l'AFP, des manifestants ont incendié le siège du parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès, à Ouagadougou.

Ce matin, le ministre de la Défense du Burkina Faso, le général Barthélémy Simporé, a cependant assuré qu'aucun coup d'État ne serait en cours.

Les manifestants ont été dispersés rapidement après. L'internet mobile a également été coupé dans la matinée.

13h30 : Remplacement demandé des chefs de l'armée

Les militaires réclament le départ des chefs de l'armée et des "moyens adaptés" dans la lutte contre les groupes djihadistes qui frappent leur pays, selon un enregistrement sonore parvenu à l'AFP.

Ils demandent ainsi des "effectifs conséquents", ainsi que le "remplacement" des plus hauts gradés de l'armée nationale, précise sous couvert de l'anonymat un militaire de la caserne Sangoulé Lamizana de Ouagadougou. Il a en outre souhaité "une meilleure prise en charge des blessés" et "des familles des défunts" à la suite des attaques et des combats avec les djihadistes.

Concernant l'aspect sécuritaire, les militaires souhaitent une "formation du personnel adaptée à la menace " ainsi que "des unités permanentes au lieu de collecter des effectifs pour amener au front."

11h30 : Rassemblement dispersé

Une centaine de personnes ont tenté de se rassembler place de la Nation, en plein centre de Ouagadougou, pour exprimer leur soutien au mouvement des soldats. Elles ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les policiers, selon une correspondante de l'AFP.

#BURKINA #FASO : À #Ouagadougou, malgré les tirs des militaires en l'air, la manifestation a gagné en intensité aux abords du camp Sangoulé au quartier Gounghin. #BurkinaFaso pic.twitter.com/jCrqe0eGIP — Malibook (@Malibooknews) January 23, 2022

Des habitants du quartier Gounghin ont rapporté à l'AFP que des militaires du camp Sangoulé Lamizana sont sortis de leur caserne, tirant des coups de feu en l'air, et ont bouclé le périmètre aux alentours de la caserne. Le périmètre autour de la caserne de la base aérienne était également bouclé par des soldats encagoulés tirant en l'air.

10h : "Aucune institution de la République n’a pour le moment été inquiétée"

Le ministre de la Défense du Burkina Faso, le général Barthélémy Simporé, a affirmé que "pour le moment", aucune institution de la République "n'a été inquiétée"

Dans son intervention à la télévision nationale, il a ajouté que les mouvements observés "dans quelques casernes" sont "localisés, circonscrits", et qu'il était "en train de rentrer en contact avec ceux qui sont à la manœuvre pour comprendre les motivations".

9h30 : Le gouvernement reconnaît les tirs, dément un coup d'État

1h : Tirs entendus dans plusieurs casernes

Chargement du lecteur... Tirs entendu ce matin au Burkina, aux abords du camp militaire Lamizana Sangoulé. Fanny Noaro-Kabré, correspondante.

Militaires détenus

Au lendemain de manifestations



Attaques djihadistes répétées Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Les attaques qui visent civils et militaires sont de plus en plus fréquentes et en grande majorité concentrées dans le nord et l'est du pays.



Samedi encore, au moins deux soldats ont été tués et plusieurs blessés dans l'explosion d'un engin artisanal, sur l'axe entre Ouahigouya et Titao (nord). L'attaque a eu lieu au passage de leur véhicule qui escortait des commerçants, selon des sources sécuritaires et locales.

(Re)voir : Burkina Faso : quatre soldats français blessés dans une attaque terroriste Chargement du lecteur...



Les violences des groupes djihadistes ont fait depuis six ans plus de 2.000 morts et contraint 1,5 million de personnes à fuir leur foyer.

