Burkina Faso : l'avocat Guy Hervé Kam sera remis en liberté

La justice burkinabè a de nouveau ordonné la libération de Guy Hervé Kam, indique son organisation "Servir et non se servir". Le célèbre avocat et leader de la société civile avait été arrêté fin janvier et était détenu depuis.

"La Cour administrative d'appel (de Ouagadougou) statuant en dernier ressort, a confirmé mardi [23 avril] la décision rendue en première instance par le juge des référés" qui avait ordonné le 7 mars "la mise en liberté immédiate de Me Guy Hervé Kam, après avoir constaté que ses droits fondamentaux avaient été violés". C'est un communiqué de Servir et non se servir (Sens), organisation dont Maître Kam est le coordinateur national, qui l'annonce ce 24 avril.

"irrégularités"

La décision du 7 mars n'a pas été exécutée par les autorités burkinabè et l'avocat est toujours en détention. Sens affirme que "la procédure ayant conduit à l'arrestation et la détention de Maître Guy Hervé Kam est émaillée de graves irrégularités, notamment la violation des règles régissant la profession d'avocat". L'organisation appelle "par conséquent les autorités à donner l'exemple en commençant par respecter les lois du pays et les décisions de justice qui sont rendues, faut-il le rappeler, au nom du peuple burkinabè".

enlevé le 24 janvier 2024

Guy Hervé Kam avait été enlevé dans la nuit du 24 au 25 janvier à l'aéroport de Ouagadougou par des hommes en tenue civile. Il est détenu depuis à la sûreté de l'État, au "mépris délibéré et inconsidéré des dispositions garantissant la liberté et l'indépendance de l'avocat et du barreau", selon l'ordre des avocats du Burkina Faso.Il est notamment connu au Burkina pour avoir été l'avocat de la famille de Thomas Sankara, ex-chef d'Etat (1983-1987) tué lors d'un coup d'État perpétré par son successeur Blaise Compaoré.

Ancien magistrat, Maître Kam est également un leader de la société civile burkinabè. Il a notamment co-fondé le Balai citoyen, un mouvement qui avait joué un rôle capital dans la chute du régime de Blaise Compaoré en 2014.

En février, les avocats du Burkina Faso avaient observé un arrêt de travail, paralysant de nombreux tribunaux, pour exiger sa libération.

opposition muselée

Plusieurs cas d'enlèvements de voix considérées comme hostiles au régime militaire, au pouvoir depuis un coup d'État en septembre 2022 et dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, ont été rapportés ces derniers mois à Ouagadougou.

En janvier, le gouvernement de transition avait affirmé avoir déjoué une "énième tentative de déstabilisation" et lancé une traque contre un réseau impliquant des militaires et des civils.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des violences djihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ont fait près de 20.000 morts et plus de deux millions de déplacés internes.