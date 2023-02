Burkina Faso : pourquoi la famille de Thomas Sankara sera absente à son inhumation

La famille de Thomas Sankara a annoncé qu'elle ne sera pas présente à son inhumation, prévu ce mois de février. Dans un communiqué, elle regrette le choix du lieu d'inhumation, le "Mémorial Thomas Sankara".

Un lieu conflictuel

Un "lieu de recueillement inadéquat pour toute la charge qu'il recèle". C'est de cette façon que la famille de Thomas Sankara juge l'endroit choisi par le gouvernement du Burkina Faso pour inhumer les restes de cette figure panafricaine.

Le Mémorial Thomas Sankara se trouve sur le site du Conseil de l'entente, où l'ex-président burkinabé et douze de ses compagnons furent assassinés, en 1987, lors d'un coup d'État fomenté par son numéro deux, Blaise Compaoré. La garde rapprochée de ce dernier avait aussitôt investi le bâtiment.

Le lieu symbolise donc une période importante de troubles, d'autant que Compaoré n'a été chassé du pouvoir qu'en 2014. Depuis le début de sa construction, le mémorial se heurte à l'opposition des proches du "Che Guevara africain".

Pour la famille Sankara, l'inhumation doit se faire "de façon consensuelle dans le calme" et estime que la décision du gouvernement est "susceptible de semer la confusion et le désarroi au moment où notre pays doit, plus que jamais, rassembler ses enfants".

Deuxième inhumation

C'est donc "courant février" que le corps de Thomas Sankara doit être inhumé, une deuxième fois.

En 2015, il a été enterré une première fois dans un cimetière en périphérie de Ouagadougou, pour les besoins d'une procédure judiciaire.

Cette nouvelle inhumation "se fera selon les rites funéraires coutumiers suivis de cérémonies religieuses et militaires", a assuré le gouvernement burkinabé. Une cérémonie nationale d'hommage aux victimes sera également organisée le 15 octobre.

En avril 2022, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné par contumace Blaise Compaoré à la prison à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara et de ses compagnons, à l'issue d'un procès de six mois.