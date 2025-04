Burkina: trois journalistes arrêtés réapparaissent réquisitionnés au front

Trois journalistes burkinabè interpellés la semaine dernière pour avoir prononcé ou relayé des propos critiquant le régime militaire sont réapparus dans une vidéo, réquisitionnés au front pour "couvrir la réalité" de la lutte antijihadiste.

Les enrôlements forcés dans les forces de sécurité déployées au front, grâce à un décret de mobilisation publié en 2023, ciblent régulièrement des détracteurs du pouvoir, qui assume cette politique au nom du combat contre les "ennemis de la nation".

Le 24 mars, le président de l'Association des journalistes du Burkina (AJB) Guézouma Sanogo et son vice-président Boukari Ouoba avaient été arrêtés à Ouagadougou et emmenés vers une destination inconnue.

Quelques jours plus tôt, ils avaient dénoncé publiquement la multiplication des "atteintes à la liberté d'expression et de presse", qui ont selon eux "atteint un niveau jamais égalé" dans ce pays gouverné depuis septembre 2022 par une junte autoritaire.

Un troisième journaliste, Luc Pagbelguem, avait été emmené le 26 mars pour avoir fait un reportage sur ces propos. Il avait par ailleurs été suspendu deux semaines par le Conseil supérieur de la communication, le gendarme des médias burkinabè.

Les trois hommes ont réapparu dans une vidéo, largement partagée depuis mercredi soir notamment par des comptes soutenant la junte sur les réseaux sociaux.

Ils y semblent à l'intérieur d'une caserne militaire, en zone rurale, le crâne rasé et vêtus de treillis, répondant à des questions d'un militaire.

Et vantent la nécessité de "couvrir la réalité sur le terrain", sans qu'il soit possible de déterminer si ces réponses ont été données sous la contrainte ou non.

"On est arrivé ici dans des circonstances particulières, mais nous apprécions cette occasion qu'on a de pouvoir rendre compte de la réalité", assure Boukari Ouoba, aux côtés des deux autres journalistes.

"Étant à Ouagadougou, ce qu'on peut faire ce sont des commentaires, des opinions qu'on donne", poursuit-il, estimant que "la vraie information est sur le terrain: il faut venir toucher du doigt la réalité des populations pour pouvoir en rendre compte".

"Pas une démocratie"

Le Burkina Faso est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir par un putsch en septembre 2022.

Le chef de la junte au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le 15 octobre 2022 à Ouagadougou AFP/Archives

"Nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous sommes bien en révolution progressiste populaire. On ne fait pas de révolution dans le désordre, c'est impossible", a lancé mardi le capitaine Traoré dans un message à la Nation.

La junte burkinabè, appuyée par un réseau de cyberactivistes très présents sur les réseaux, réprime régulièrement les voix dissidentes au nom de la guerre qu'elle mène contre les jihadistes, dont les attaques ensanglantent régulièrement le pays depuis 2015.

Ces voix critiques sont qualifiées "d'apatrides" par le régime qui revendique une politique souverainiste ayant tourné le dos à l'Occident pour se rapprocher notamment de la Russie.

"J'invite les gens à la vigilance parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation sont très actifs. Nous les attendons de pied ferme, leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables !", a déclaré le capitaine Traoré mardi.

Ces dernières semaines, plusieurs militants de mouvements politiques ou de la société civile ont été enlevés.

Mardi, le régime a publié une liste d'une trentaine de personnes "activement recherchées" pour leurs liens supposés avec une "entreprise terroriste".

On y retrouve pêle-mêle des chefs jihadistes, des journalistes en exil, d'anciens élus ou des lanceurs d'alertes.

"Placer des journalistes ou des activistes en exil sur une liste de terroristes est un exemple criant de la volonté de les intimider", a déploré mercredi Human Rights Watch dans un communiqué.