Burundi: afflux de réfugiés congolais inédit en 25 ans, selon le HCR

Environ 30.000 personnes ont trouvé refuge au Burundi après avoir fui l'est de la RDC, un afflux inédit depuis 25 ans, a indiqué le Haut Commissariat pour les réfugiés (HCR) de l'ONU, laquelle s'est inquiétée dans la nuit des nouvelles avancées du M23 et de ses alliés rwandais.

Après s'être emparés fin janvier dans une offensive éclair de Goma, capitale du Nord-Kivu, ces combattants ont pris dimanche le contrôle de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, situé à seulement une cinquantaine de km du Burundi.

Les combats continuent de s'étendre dans le Sud-Kivu, frontalière du Rwanda et du Burundi. Et notamment vers le sud-est, se rapprochant de la capitale économique burundaise Bujumbura et poussant de nombreux civils à traverser la frontière.

"C'est la plus grande vague de réfugiés que le Burundi connaît depuis le début des années 2000", a affirmé mercredi après-midi la représentante du HCR au Burundi, Brigitte Mukanga-Eno, lors d'une conférence de presse à Bujumbura en présence d'officiels et de diplomates.

Elle a estimé le nombre de réfugiés à "30.000". Les autorités burundaises avaient évoqué lundi le chiffre de 10.000 personnes.

"Ces chiffres sont tout à fait temporaires puisque malheureusement les gens continuent d'affluer par milliers chaque jour", a-t-elle ajouté, pointant les provinces frontalières de Bubanza et de Cibitoke.

Des Congolais arrivent au camp de réfugiés de Rugombo, au Burundi, le 17 février 2025, après avoir fui la guerre dans l'est de leur pays AFP

Avant cette vague, le Burundi comptait déjà selon le HCR environ 90.000 réfugiés sur son sol, essentiellement congolais et venus notamment pendant les deux guerres du Congo (1996-1997 et 1998-2003).

La frontière entre Bujumbura et Uvira, côté congolais, est par ailleurs un couloir économique et humain crucial dans cette zone enclavée des Grands Lacs.

Le Burundi a envoyé depuis octobre 2023 plus de 10.000 soldats pour aider l'armée congolaise face au M23 et à d'autres groupes armés, comme les rebelles burundais du Red-Tabara.

Mercredi, l'AFP a appris de sources militaires et officielles que le Burundi retirait discrètement, malgré les démentis officiels, une partie de ses troupes, opérant selon l'une d'elles "un repli tactique sous l'attaque ennemie".

Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, a affirmé devant le Conseil de sécurité de l'ONU que le M23 et ses alliés poursuivaient leur avancée vers "d'autres zones stratégiques" au Nord et au Sud-Kivu.

La cheffe de la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC (Monusco), Bintou Keita, s'est elle aussi inquiétée de l'avancée du M23, qui est désormais "au point de jonction des trois frontières entre la RDC, le Rwanda et le Burundi".