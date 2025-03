Burundi : le président Evariste Ndayishimiye affirme que le Rwanda a un plan pour l'attaquer

Le président burundais Evariste Ndayishimiye a accusé son homologue rwandais Paul Kagame d'avoir "un plan pour attaquer" son pays, des propos que Kigali a aussitôt dénoncés et jugés "regrettables". Kigali soutient un groupe armé, le M23, qui s'est emparé avec l'appui de soldats rwandais de vastes régions de l'est de la RD Congo au cours des derniers mois, notamment le long des frontières avec le Rwanda et le Burundi.