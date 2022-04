Cameroun-Algérie : la Fédération camerounaise répond aux accusations de Djamel Belmadi et menace de saisir la Fifa

C'est une élimination qui ne passe toujours. Dans une interview donnée au média de la Fédération algérienne le sélectionneur des Fennec, Djamel Belmadi, n'a toujours pas digéré l'élimination de l'Algérie par le Cameroun le 29 mars dernier.

"Nous ne laisserons jamais plus deux ou trois personnes conspirer contre notre pays", affime l'entraîneur.

Au bout d'un incroyable scénario, le Cameroun avait éliminé l'Algérie (2-1) le 29 amrs denrier en Algérie dans les dernières secondes du temps additionnel de la prolongation (120ème) grâce à Toko Ekambi, impliqué sur les deux buts de son équipe. Le but de l'attanquant algérien Islam Slimani à la 98ème était refusé par le VAR, vraisemblablement pour une faute de main.



Trois jours après l'élimination des hommes de Djamel Belmadi par le Cameroun (1-2) en barrages pour la Coupe du monde 2022, la Fédération algérienne avait demandé à rejouer le match face aux Lions Indomptables. Dans un communiqué la Fédération algérienne de football estimait que le résultat avait été « faussé » en raison « de l'arbitrage scandaleux ». Pour l'instant la FIfa n'a pas répondu positivement à cette requête



Je n'ai pas aimé voir l'arbitre le lendemain confortablement assis dans nos salons à l'aéroport boire un café et manger un mille-feuille (...) Je ne dis pas qu'il faut le tuer mais il ne faut pas le laisser tranquille.

Djamel Belmadi, sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie.

L'ancien joueur du championnat de France, Djamel Belmadi s'en est encore pris à Bakary Gassama, l'arbitre gambien de la rencontre toujours dans cette interview donné au média de la Fédération de football algérienne. "Je n'ai pas aimé voir l'arbitre le lendemain confortablement assis dans nos salons à l'aéroport boire un café et manger un mille-feuille (...) Je ne dis pas qu'il faut le tuer mais il ne faut pas le laisser tranquille", déclare t-il dans cette entretien.



Le Cameroun prêt à saisir la Commission d'éthique de la Fifa

COMMUNIQUE DE PRESSE DU PRESIDENT DE LA FECAFOOT SUITE AUX PROPOS DU SELECTIONNEUR DE L'ALGERIE - Fédération Camerounaise de Football https://t.co/7KszkUBvPj — Fecafoot-Officiel (@FecafootOfficie) April 25, 2022

Agression verbale contre les dirigeants camerounais à Doha

La Fédération camerounaise de football dont le président Samuel Eto'o, n'a pas tardé à réagir dans un communiqué. "La Fédération camerounaise de football fait part de sa vive préoccupation à la suite des propos tenus le 24 avril 2022 par Monsieur Djamel Belmadi, l’entraîneur-sélectionneur des Fennecs d’Algérie, comme suite au match comptant pour les barrages Zone Afrique de la Coupe du monde Qatar 2022 (…) Le Cameroun se réserve le droit de porter l’affaire, dans les prochains jours, devant la Commission d’éthique de la Fifa", peut-on lire dans le communiqué.La Fédération camerounaise nie toute forme de consipration sportive contre l'Algérie"La Fécafoot conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football", dit le communiqué.



"La Fécafoot regrette que la persistance de cette polémique au long cours soit de nature à provoquer des incidents similaires à l’agression verbale subie par des responsables camerounais le 1er avril dernier à Doha en marge du tirage au sort de la Coupe du monde Qatar 2022", précise le communiqué.

Djamel Belmadi n'a pas à s'en prendre à la personne et à la tranquilité de monsieur Gassama. C'est une véritable sortie de route.Nabil Djelit, journaliste spécialiste du football algérien.

Les propos de Djamel Belmadi contre l'arbitre de la rencontre, Bakary Gassama, ont en tous cas fait réagir les observateurs du football africain. "Djamel Belmadi a perdu pied depuis deux mois. Il n'a pas à s'en prendre à la personne et à la tranquilité de monsieur Gassama. C'est une véritable sortie de route", estimait ainsi sur le plateau de Canal + Afrique le journaliste Nabil Djelit, amoureux de la sélection algérienne. "Les propos de Djamel Belmadi sont très déplacés", souligne le journaliste.

"Djamel Belmadi doit se remettre en cause. Tout n'est pas la faute de monsieur Gassama", ajoute le journaliste de France Football.Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a annoncé dimanche qu'il allait rester à la tête des Fennecs en dépit de l'amère élimination de l'Algérie par le Cameroun dans les matchs de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar et de l'échec de l'Algérie à la dernière CAN.