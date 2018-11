Cameroun : attentat perpétré par une femme kamikaze dans le nord-est du pays

"Une kamikaze s'est fait exploser ce matin à Amchidé" et "on a enregistré 29 blessés, dont certains ont été évacués à Mora", la plus grande ville de la zone, a affirmé un responsable sécuritaire régional qui a requis l'anonymat. "Jusqu'à présent, aucun blessé n'a succombé à ses blessures", a ajouté cette source.



Avant de pouvoir passer à l'action, une deuxième femme kamikaze a été abattue par des soldats déployés dans la ville pour contrer Boko Haram, selon cette source.

L'attaque s'est produite peu avant 08H00 (07H00 GMT) sur le marché d'Amchidé, ville située à la frontière du Nigeria, a de son côté précisé un responsable d'un comité local d'auto-défense.



"Il y a eu beaucoup de blessés. J'en ai vu une vingtaine", a-t-il dit en précisant que le mercredi est généralement jour de grand marché à Amchidé. "Après l'attentat, le marché s'est vidé", a-t-il poursuivi.

Cible de Boko Haram Important carrefour commercial, Amchidé a été l'épicentre de la guerre entre soldats camerounais et combattants de Boko Haram.



Après d'intenses combats, l'armée avait réussi à sécuriser la ville, où le groupe djihadiste nigerian disposait d'une base de repli. Cela avait favorisé le retour progressif des habitants qui avaient presque tous pris la fuite.



Depuis plusieurs mois, l'activité commerciale paralysée par la guerre a repris à Amchidé où aucun attentat-suicide ou attaque d'ampleur de Boko Haram n'avait été récemment signalé.