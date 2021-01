Cameroun : des dizaines de personnes brûlées dans un accident de la route

Chargement du lecteur...

Le bus de 70 places a percuté la camionnette qui allait en sens inverse autour de 3H30 du matin à la Falaise de Dschang, une zone réputée dangereuse pour les conducteurs en raison de ses nombreux reliefs et ravins.Le fuel que transportait la camionnette, a enflammé le bus, selon le gouverneur de la région ce qui rend l'identification des corps très difficile."Les morts ne sont pas identifiés, ils sont tous calcinés", a affirmé lors d'un point presse Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, évoquant également 29 blessés "très graves avec des brûlures" dans cet accident.Le gouverneur a ajouté que cela pouvait "être dû au brouillard" et que la camionnette avait "un défaut de freinage", selon les premiers constats.Fin décembre, au moins 37 personnes, dont 10 femmes et quatre enfants, avaient été tuées dans un autre accident de bus au Cameroun.