Cameroun: deux cas de coronavirus confirmés

Deux cas du nouveau coronavirus ont été confirmés au Cameroun, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, précisant que les malades sont un Français arrivé le 24 février à Yaoundé et une Camerounaise qui avait été en contact avec lui.

Le Cameroun, qui compte plus de 27 millions d'habitants, est le premier pays d'Afrique centrale à annoncer des cas du nouveau coronavirus.

"Le ministre de la Santé publique annonce la confirmation d'un cas de Covid-19 (coronavirus) sur le territoire camerounais", avait écrit le ministre, le Dr Malachie Manaouda, dans un premier communiqué de presse publié dans la matinée.

Le premier porteur du virus est "un citoyen français, âgé de 58 ans, arrivé à Yaoundé le 24 février", précisait-il, quelques heures avant la publication d'un second communiqué annonçant un "deuxième cas", "une citoyenne camerounaise qui a été en contact étroit avec le premier sujet confirmé".

Les deux patients ont été placés "en isolement dans un centre de prise en charge" de l'hôpital central de Yaoundé, l'un des principaux hôpitaux publics, selon le Dr Manaouda, qui assure que c'est "la surveillance active" mise en place par le Cameroun qui "a permis de détecter ce cas".

"Au Cameroun, le laboratoire du centre Pasteur dispose d'outils et de capacités pour un diagnostic rapide des cas", avait affirmé fin février à l'AFP Clavère Nken, responsable de la communication au ministère de la Santé.

Par ailleurs, des contrôles ont été établis aux points d'entrée aériens et maritimes dans le pays, avait-il précisé.

A l'échelle mondiale, plus de 100.000 cas connus ou avérés de nouveau coronavirus ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont plus de 3.450 décès, dans 92 pays et territoires, selon un décompte de l'AFP.