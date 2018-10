Cameroun : faux observateurs électoraux et vraie polémique

Personnellement je les ai rencontré, à leur demande, seulement le mardi dans un grand hotel, parce qu'ils ont voulu que nous aillons une explication. Nous n'avions pas de missions ni au niveau international, ni au niveau national.Charles Nguini, président de Transparency International Cameroun

Dimanche dernier, jour de la présidentielle camerounaise, les équipes de TV5Monde filment dans un bureau de vote de Buéa. Sur place, deux personnes observent attentivement le déroulement du scrutin. " Je suis là en observateur indépendant, et de ce que je vois tout se passe bien " explique très simplement Salomon Bénros, le prétendu observateur, à nos journalistes.Lundi soir, au lendemain de l'élection, ces auto-déclarés observateurs donnent même une conférence de presse. A la télévision d'Etat camerounaise, ils sont présentés comme travaillant pour l'ONG Transparency International, et interrogés sur le scrutin, ils ne tarissent pas d'éloges. " J'ai trouvé que c'était d'une grande sérénité et d'une grande émancipation démocratique" déclare le premier, " de ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'est une véritable leçon de démocratie c'était très pédagogoique, très pédagogique " ajoute le deuxième prétendu observateur.Seulement voilà, le démenti de Transparency International ne tarde pas à arriver.Dans un communiqué publié mardi, l'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'une usurpation de titre inacceptable.Les faux observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'Agence Cameroun Presse, un organe créé en juillet 2018, à trois mois de l'élection présidentielle.L'affaire fait désormais scandale au Cameroun, où le déroulement du scrutin est très contesté. Plusieurs acteurs politiques demandent désormais l'ouverture d'une enquête publique sur cette affaire.