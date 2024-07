Cameroun : "J'ai espoir que mon histoire fasse changer la loi" contre l'homosexualité, confie dans Le Parisien Brenda Biya

Ce dimanche 30 juin , Brenda Biya, fille du président du Cameroun Paul Biya, poste sur son compte Instagram (@kingbasty) un cliché d'elle en train d'embrasser sa compagne brésilienne Layyons Valença, 25 ans. Son "coming out" déclenche un tourbillon au Cameroun. Dans son pays, l'homosexualité est punie de 5 ans de prison. La jeune femme vient de donner un entretien au quotidien français, Le Parisien. Elle espère que son histoire pourra "faire changer la loi". Ses parents, le président Paul Biya et la Première dame Chantal Biya ont coupé les ponts avec leur fille. Extraits.

"Je me sens mieux. je suis soulagée. J'ai reçu beaucoup de soutien. Mais j'ai aussi reçu des réactions négatives homophobes. Il y en a eu de très violentes que je suis encore en train de digérer." Brenda Biya se confie publiquement, dans un entretien au Parisien à son domicile de Genève, pour la première fois depuis l'affirmation de son homosexualité sur les réseaux sociaux le 30 juin dernier. La jeune femme avoue se sentir désormais "libre". Brenda Biya détonne dans la famille Biya.

Je suis un peu le mouton noir de la famille. Brenda Biya au Parisien

Le père Paul Biya, 91 ans, est le patriarche du clan. Il règne sur le Cameroun depuis 1982. Il est le plus vieux dirigeant élu en exercice dans le monde. Chantal Biya, 53 ans, est la troisième épouse du président. Elle est une incarnation du régime. Franck Biya, né en 1971, est le fils ainé du président. Il est souvent présenté comme le successeur du père. Tout ce petit monde partage sa vie entre le Cameroun et la Suisse.

Brenda Biya, elle, n'a jamais eu d'ambition politique. Elle s'est mise au hip hop et a pris le nom d'artiste de King Nasty. "Je suis un peu le mouton noir de la famille. Je me vois un peu comme une cage dorée", témoigne Brenda Biya.

"J'ai commencé à m'affirmer un peu plus"

Images de Brenda Biya embrassant sa compagne sur son réseau social. DR

Brenda Biya raconte dans cette entretien une partie de son parcours et un peu de sa vie privée. "Quand j'ai quitté le Cameroun au collège pour la Suisse, ça m'a un peu libérée. J'ai eu mon premier crush pour une fille quand j'avais 16 ans", témoigne la fille du président. "J'ai eu ma première relation avec une femme en première année d'université et j'ai commencé à m'affirmer un peu plus", poursuit Brenda Biya dans les colonnes du Parisien.

J'ai surpris tout le monde. Je pensais l'annoncer depuis un moment. Benda Biya au Parisien

La jeune artiste vit depuis plus de huit mois avec une mannequin brésilienne Layyons Valença. Pourquoi Brenda Biya a décidé de dévoiler sa relation et son homosexualité sur les réseaux sociaux ? "Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma copine. J'ai surpris tout le monde. Je pensais l'annoncer depuis un moment", décrit Benda Biya.

Mes parents voulaient que je supprime la publication. Mais pour moi, c'était comme faire un pas en arrière et j'avais déjà sauté le pas. Depuis c'est silence radio. Brenda Biya sur la réaction de Paul et Chantal Biya

(Re)lire Brenda Biya, fille du président du Cameroun, affirme son homosexualité

Ce 'coming out' a surpris sa famille. "Mon frère m'a appelé le premier. Il était en colère, surtout à cause de la manière dont je l'avais fait." Ses parents, le président Paul Biya et la Première dame, Chantal, l'on ensuite appelé. "Ils voulaient que je supprime la publication. Mais pour moi, c'était comme faire un pas en arrière et j'avais déjà sauté le pas. Depuis c'est silence radio", raconte Brenda Biya.

L'annonce de l'homosexualité de la fille du président est un séisme politique dans le pays. Le Code pénal camerounais condamne les personnes homosexuelles à des peines pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison (articles 347-1 à 347-3).

Je peux perdre beaucoup, froisser les liens avec ma famille. Ne plus avoir le droit d'aller dans mon pays, être mise en prison. Brenda Biya au Parisien

Ces années de prison sont assorties d'amendes conséquentes. De ce point de vue, le Code pénal camerounais est l'un des plus durs et restrictifs concernant les droits des personnes LGBTQIA. Le "coming-out" de la fille du président peut-il changer les choses ? Brenda Biya espère que oui. "J'ai espoir que mon histoire fasse changer la loi." "Les mentalités sont en train d'évoluer au Cameroun notamment chez la jeune génération", ajoute la jeune femme.

Comment voit-elle son avenir ? "Je peux perdre beaucoup, froisser les liens avec ma famille. Ne plus avoir le droit d'aller dans mon pays, être mise en prison... Mon souhait le plus cher serait d'avoir une conversation directe et ouverte avec mes parents." Une vingtaine de personnes sont en prison au Cameroun à cause de leur homosexualité.