Cameroun: l'attaque d'un bus attribuée à des terroristes de Boko Haram, des enfants enlevés

Dans la presse, des habitants expriment "un sentiment d'abandon" et plusieurs hommes politiques, dont Maurice Kamto, ont interpellé le gouvernement et les autorités locales. Ces dernières, n'ont pas publié de communiqué officiel, à l'heure où nous publions cet article.

Le
18 Aoû. 2025 à 14h18 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
Cameroun Boko Haram

Des soldats camerounais montent la garde en 2015 au niveau d'un poste de guet lors d'opérations contre le groupe extrémiste islamiste Boko Haram sur le pont d'Elbeid qui sépare le nord du Cameroun de l'État de Borno, au Nigeria.

Associated Press / Edwin Kindzeka Moki
Partager 2 minutes de lecture

Un bus de 18 places a été attaqué le jeudi 14 août à hauteur de Zigagué sur la route Kousseri-Maroua dans l'Extrême-nord du Cameroun, rapporte ce lundi 18 août L'Œil du Sahel. Au moins une dizaine de passagers, dont cinq enfants, seraient toujours aux mains des assaillants après avoir été enlevés sur cette route essentielle pour les déplacements dans le nord du pays et présentée comme à "haut risque". 

Les chauffeur du bus et les femmes auraient été relâchés mais plusieurs enfants dont cinq d'une même famille seraient parmi les kidnappés, selon le journal. Les assaillants armés sont présentés comme des membres de Boko Haram qui sévit dans cette région frontalière du Nigeria et du Tchad depuis plus de 10 ans. Aucune revendication n’a été faite à la date de ce lundi 18 août.

Chargement du lecteur...

"Ils sont apparus de nulle part, armés et déterminés. En quelques minutes, ils ont pris les passagers et ont disparu", a témoigné un survivant auprès de Cameroun actuel. Les assaillants auraient utilisé des chevaux pour traverser la zone inondée et échapper aux patrouilles militaires.

"Un silence insupportable"

"J'exhorte le Gouvernement à mettre tout en œuvre pour libérer sain et sauf tous les otages kidnappés, à accompagner dans tous les aspects possibles, les familles des malheureuses victimes", a réagi sur son compte X le principal opposant camerounais Maurice Kamto, dont la candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain a été rejetée.

Il a également présenté ses condoléances aux familles et dénoncé "le silence insupportable" du gouvernement "qui frappe la nation". 

Comment peut-on expliquer aux Camerounais qu'après plus de dix ans de guerre contre l'insécurité dans cette partie du territoire national, on y déplore encore des kidnappings de masse ? Il est temps de reprendre le pays en main.

Maurice Kamto, principal opposant au pouvoir de Paul Biya

Le secrétaire exécutif du Mouvement pour la prospérité du peuple (MP3), Hiram Iyodi, a également réagi sur les réseaux sociaux. Également candidat à la présidentielle, il s'est dit "profondément bouleversé par le rapt (...) d'enfants qui auraient dû préparer la rentrée scolaire". 

Chargement du lecteur...

"Depuis 2014, l'Extrême-Nord vit une épreuve douloureuse. Des milliers de vies arrachées, des villages réduits en cendres, des familles forcées de quitter leur terre", a-t-il ajouté sur son compte X.

Boko Haram plonge dans la terreur les populations du bassin du lac Tchad, dont sont riverains trois autres pays (Cameroun, Niger, Nigeria). Au nord du Cameroun, la population vit sous protection permanente de militaires. Né au Nigeria au début des années 2000, le groupe faisait la une de l'actualité mondiale à son apogée, de 2013 à 2015, après y avoir enlevé près de 300 écolières, à Chibok (nord).

(Re)lireCameroun : la France reconnaît avoir mené une guerre, quelles conséquences ?

Les terroristes ont perdu du terrain face aux offensives militaires régulièrement menées, et grâce à la création d'une coalition militaire régionale, afin de combattre les islamistes armés. Mais ils n'en restent pas moins menaçants, comme l'illustre la récurrence des enlèvements, exécutions, viols et pillage... Ces différentes crises sécuritaires provoquent des déplacements massifs de populations.

Afrique
CAMEROUN
L'actualité au Cameroun

Dans le même thème - Afrique

Bénin bus
Afrique

Bénin: un bus de voyageurs chute dans le fleuve Ouémé, un mort et 44 personnes disparues

jtchapter: Cinéma : "Toukpê", un film sur les alliances inter-ethniques
Afrique

Cinéma : "Toukpê", un film sur les alliances inter-ethniques

jtchapter: Sénégal : enquête sur les élections à la FSF, son président réagit
Afrique

Fédération sénégalaise de football: le président répond aux accusations d'"irrégularités"

L'actualité au Cameroun

Afrique

Cameroun : la France reconnaît avoir mené une guerre, quelles conséquences ?

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

Afrique

Cameroun: Maurice Kamto dénonce des manœuvres du régime de Paul Biya après le rejet de sa candidature

incontournable

La Mboti Week 2025 débute à Douala le 22 septembre

Afrique

Cameroun : pléthore de candidatures pour la présidentielle d'octobre

À la une

Direct Guerre en Ukraine : les dirigeants européens arrivent à la Maison Blanche pour des discussions avec Donald Trump

International

Donetsk, Lougansk, Kherson, Zaporijjia... Vers des concessions territoriales en Ukraine après le sommet Trump-Poutine?

Sport

AfroBasket 2025 en Angola: les résultats, les résumés vidéo et le programme de la compétition

Afrique

À quelques jours de la reprise des pourparlers entre la RD Congo et le M23, un projet d'accord de paix a été partagé

International

Gaza: le Hamas accepte une nouvelle proposition de cessez-le-feu

International

Washington appelle Israël à tenir ses engagements après un "premier pas" du Liban pour désarmer le Hezbollah

International

Les incendies ont déjà ravagé 343.000 hectares en 2025 en Espagne, un nouveau record

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

"Coalition des volontaires" pour l'Ukraine : qu'est-ce que c'est ?

International

Le juteux business sur le dos des étrangers sans-papiers