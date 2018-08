Cameroun : le Nord se mobilise contre l'épidémie de choléra

Dans le centre médical de Laindé, toutes les précautions sont prises avant de pénétrer dans cette chambre. Une fillette de 4 ans, encore faible, et son père, Seketer, qui l'a emmené ici il y a trois jours, souffrent du même mal.

On est arrivé ici, on a consulté mon enfant. J'ai acheté les médicaments. Ensuite j'ai dit au Docteur que moi même, je ne me sentais pas bien. Je lui ai expliqué que je faisais de la diarrhée. Il m'a dit que j'étais atteint du choléra, et m'a demandé de rester ici.

Seketer, 42 ans, père de famille

Ce père de 7 enfants et sa fille, c'est deux des trois cas positifs de choléra pris en charge ici. Pour éviter une déshydratation fatale causée par les diarrhées : un traitement relativement simple, sous perfusion.

Tout ce qu'on donne ici c'est le Ringer, plus son eau à boire. C'est la réhydratation orale. Benjamin Gao l'infirmier

Des sels de réhydratation, et de l'eau, 4 litres par jour pour un adulte.

Mais l'épidémie de choléra très contagieuse peut faire des ravages. Pour la stopper, ce bénévole de la Croix rouge pulvérise un mélange d'eau et de chlore dans les rues et chez les particuliers.



Désinfection obligatoire, mais aussi travail de sensibilisation auprès de 200 à 300 ménages, chaque jour.

Nous avons des groupes de secouristes, qui sont sur le terrain associés à des agents de santé communautaire, qui chaque jour que Dieu a créé, donne une a deux heures de temps pour sensibiliser les populations sur cette maladie. Nestor Mbayo-Djim, bénévole de la Croix-Rouge

La prévention est la meilleure arme pour vaincre l'épidémie de choléra, qui a fait 10 morts dans cette région du Nord, la plus touchée, et éviter qu'elle ne se propage dans la région voisine de l'Extrême nord, la plus peuplée du pays, où elle avait fait en 2015 plus de 150 victimes.